Încă un copil bătut și umilit de colegi. Elevul nu a povestit nimic acasă, de teamă

Elevul agresor se năpustește asupra colegului său, îi aplică lovituri cu palmele şi pumnii, apoi îl lovește cu piciorul în față. Unchiul victimei susține că episoadele violente s-au repetat în ultima perioadă, însă, de frică, nepotul său a ținut totul ascuns. Familia elevului bătut își caută acum dreptatea în justiție.

Imaginile au fost filmate de un coleg de-al celor 2 elevi implicați.

Toți au 13 ani, sunt elevi la școala gimnazială din comuna Avram Iancu, Bihor.

Filmarea a fost făcută în ultima săptămână de școală, la doar câțiva pași de intrarea în unitatea de învățământ și în apropierea postului de poliție din localitate.

Unchiul spune că victima nu ar fi fost la prima agresiune din partea colegului, însă nu a spus niciodată acasă, dar nici la școală. De teamă.

”Toată clasa, la intrarea în școală, la 20 de metri, s-au adunat toată clasa, era 11:30 și trebuia să intre la cursuri. Băiatul care filmează si băiatul care îl lovește, fapta asta se întâmplă de mai mult timp si băiatul nu a spus nimic acasă, a ținut în el, durere în el, mai grav e că acum m-a sunat diriginta si a văzut că copilul plânge și nici nu a sunat părinții acasă.

Am fost la spital, copilul are o mulțime de traume dintre care la biletul de externare scrie ca ar necesita internare la chirurgie pediatrică sub supraveghere.

Au curajul că s-a mai întâmplat, știu că nu le face nimic, că șeful de post îi încurajează că au 13 ani și nu le face nimic. Inclusiv mie, ajutorul șefului de post îmi spune chestia asta. Ajungi la disperare...”, a povestit unchiul victimei la Antena 3.

Pe de altă parte, copilul agresor obișnuia să se laude cu violența lui printre colegi, având impresia că le câștigă admirația și respectul. Tocmai de aceea își punea un coleg sa ii filmeze isprăvile.

Pe imagini se observă cum agresorul se îndreaptă spre victima, îl îmbrâncește fără vreun motiv, îl împinge, ca în final să îl lovească cu piciorul în față. În tot acest timp, agresorul râde, se amuza de suferința colegului său.

Filmulețul a circulat printre grupurile de adolescenți din localitatea Avram Iancu, ieri a ajuns însă și la verișorul victimei. Așa s-a aflat de calvarul prin care trece copilul.

Băiatul s-a plâns acasă de dureri de cap, amețeli, dar abia după ce filmulețul a ajuns la familie, copilul a fost dus la spital, unde medicii au constatat traumatismele.

Familia a apelat la un avocat, iar polițiștii s-au autosesizat și fac cercetări.

