Elevă a Școlii Militare de Jandarmi Fălticeni, cerută în căsătorie la ceremonia de absolvire

”Nu mă așteptam. Am fost chemată în fața formației de către locotenentul colonel Dăscălescu. Am rămas înțepenită. Nu știam de ce mă cheamă exact în fața formației. Am răspuns conform limbajului militar cu cuvântul ordonați, m-am prezentat în fața formației, și din spatele meu am văzut o umbră venind spre microfon și când am întors capul spre dreapta l-am văzut pe iubitul meu. M-am emoționat mai ales când i-am auzit discursul. (...) Începem să planificăm nunta pentru la anul, la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, am vrea noi.”, a povestit Mihaela pentru Antena 3.

