Elevii nu își pot primi bursele școlare pe septembrie din cauza unui vid legislativ: "O întârziere pe care Guvernul a produs-o"

Silviu Morcan, preşedinte Consiliul Naţional al Elevilor, a explicat, miercuri, la Antena 3, că banii pentru bursă există, dar școlile nu îi pot acorda, din cauza unei întârzieri din partea Guvernului de a creea cadrul legal pentru ca elevii să îi poată primi.

"Este vorba despre o întârziere pe care Guvernul a produs-o în această luna. Legea spune foarte clar că, anual, Guvernul trebuie să adopte această hotărâre prin care trebuie să stabilească cuantumurile minime pentru patru tipuri de bursă: de merit, de performanță, de studiu și de ajutor social. Ori, în acest context, nu avem această hotărâre, deși școala a început, iar elevii sunt nevoiți să își depună dosarele pentru bursă.

Banii există, dar nu avem cadrul legal. Școlile vor avea banii dar nu vor avea și temeiul legal să acorde aceste burse, pentru că Guvernul nu a adoptat această hotărâre pentru acest an.

Am avut discuții cu ministerul Educației și am primit garanția că în săptămânile acestea va fi aprobată o hotărâre, dar este foarte important că ea să fie diferențiată, în funcție de tipul de bursă. Pentru că am văzut o propunere de hotărâre care fixează cuantumurile minime la suma de 100 de lei, indiferent de tipul de bursă. Ceea ce încalcă, evident, obiectul diferențierii burselor în patru tipuri.", a precizat Silviu Morcan, la Antena 3.

