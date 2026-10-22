Elevul care și-a atacat colegii la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești a fost reținut

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Adolescentul de 15 ani care a agresat joi dimineață doi colegi la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești a fost reținut pentru 24 de ore, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, după ce anchetatorii au întocmit pe numele lui un dosar penal pentru mai multe infracțiuni.

„În urma cercetărilor efectuate, a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, lovirea sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. După administrarea probatoriului şi parcurgerii etapelor procesuale, minorul de 15 ani a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore”, se arată în informarea transmisă de IPJ Argeș.

Polițiștii precizează că ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz, cu scopul de a lămuri în detaliu toate împrejurările în care s-a petrecut agresiunea.

Incidentul a avut loc joi dimineață, în incinta liceului, iar primele informații despre cele întâmplate au fost făcute publice de polițiștii din Argeș la scurt timp după intervenție.

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul”, transmitea atunci IPJ Argeș.

Unul dintre cei doi elevi agresați a fost rănit la antebraț și a ajuns la spital, unde a primit îngrijiri medicale.