Agenţia Europeană a Medicamentului aprobă vaccinul dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford

Decizia, care a fost anticipată de responsabilii politici europeni, a fost salutată de comisarul european pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, Stella Kyriakides.

"Suntem gata oricând să lucrăm împreună şi să găsim soluţii pentru a oferi cetăţenilor acces la mai multe opţiuni de vaccinare, cât de repede posibil", a scris Kyriakides pe Twitter.

