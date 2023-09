Emil Savin, omul de afaceri care i-a dat mita lui Dumitru Buzatu: "Nu eu l-am denunțat!"

Omul de afaceri Emil Savin a făcut, la Antena 3 CNN, declarații în exclusivitate care pun într-o nouă perspectivă operațiunea în urma căreia șeful Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat pentru luare de mită și trafic de influență.

Buzatu a fost prins, vineri, de ofițerii DGA cu o geantă în portbagajul mașinii, în care se aflau 1,25 milioane de lei în hârtii de 500 de lei, marcați în prealabil de polițiști.

Conform elementelor prezentate public în acest caz, banii i-au fost dați lui Buzatu de Savin, ca procentaj dintr-un contract al companiei acesteia din urmă cu autoritățile locale.

"Povestea a plecat în 2021, de la niște lucrări, spuneau ei, neconforme, la lotul 1 și 2 (...) La momentul respectiv s-a cerut o expertiză, care s-a și realizat, până la urmă. Eu am cerut o contraexpertiză. Ei n-au vrut, au zis că acea contraexpertiză trebuie făcută de același expert (care a făcut prima expertiză). Mie mi s-a părut cam dubios, le-am spus că nu cred că e corect.

Emil Savin:"Consiliul Județean mi-a cerut să folosesc același expert la contraexpertiză, avocații mi-au zis că mită mascată și mă duc la bulău!"

Cei de la Consiliu (Consiliul Județean Vaslui, n.r.), dl. director Toma și mulți alții de acolo, au zis e e normal să facem cu același expert. L-am contactat pe expert și l-am întrebat: 'E corect, tot tu centrezi, tot tu dai cu capul?' și mi-a spus că e corect, că doar el poate face expertiza. 'Faci contract cu mine și-ți fac contraexpertiza', mi-a zis el.

Mi-am contactat avocații și mi-au zis: 'E ceva cusut cu ață albă. Dacă faci asta, e mită ascunsă și te duci la bulău' (la pușcărie, n.r.).

Ăsta a fost denunțul pe care l-am făcut eu: nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert, expertiza respectivă. Și m-am dus cu acea expertiză la domnii de la DNA și le-am spus chestia respectivă.

Emil Savin: "Nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert și am intrat 'în ascultare' la DNA"

De atunci, am intrat în ascultare (a fost pus sub interceptare, n.r.) și a ieșit toată panarama asta. Nu l-am denunțat pe Buzatu, ci pe domnul expert (...) N-am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut.

Nu îmi pare rău (...) Am fost pe lângă faliment de vreo doi-trei ani de zile, m-am împrumutat de bani să-mi plătesc dările la stat, iar banii mei au stat în vistieria Consiliului Județean sau unde au stat (...)", a spus Emil Savin în exclusivitate pentru Antena 3 CNN

"Emil Savin vorbește despre banii găsiți de ofițerii Anticorupție, despre denunțul făcut la Direcția Națională Anticorupție și despre relația pe care a avut-o cu Dumitru Buzatu. Noi știm că a fost o relație apropiată: mâncau, petreceau, poate făceau și concedii împreună.

O să spun pe scurt că (Savin) afirmă că, de fapt, nu l-a denunțat pe Dumitru Buzatu. Implicat în acest dosar este și un expert, cel care ar fi trebuit să schimbe din pix o expertiză făcută pentru lucrările executate de firma lui Emil Savin, numit Regele Asfaltului, și de acolo ar fi pornit tot dosarul", a dezvăluit realizatoarea Antena 3 CNN Berta Popescu, înaintea difuzării declarației lui Emil Savin.