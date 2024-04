Un primar din România și-a dat singur autorizație de construcție iar apoi şi-a făcut un castel, copiat după "Muzeul bântuit”

Înconjurat de pădurea Măgura, departe de ochii curioșilor, un primar de la PNL și-a ridicat un castel pentru care n-a avut de trecut obstacole birocratice, pentru că avizul și l-a dat singur.

Castelul ridicat de edil pare inspirat de muzeul memorial Iulia HD. Moldoveanu. Pe linie de partid, edilul este subordonat al așa-numitului baron Lamborghini, Iulian Dumitrescu, pus sub control judiciar pentru că ar fi luat mită.

Vorbim despre Alin Moldoveanu, primarul din Câmpina, care a avut grijă să treacă pe numele mamei sale palatul construit pe un teren de peste 500 metri pătraţi.

Castelul femeii de 75 de ani, cu o pensie de doar 1.000 lei, are două etaje, cel puțin 10 camere și peste 150m de terase. Primarul din Câmpina a vrut să aibă o clădire impozantă care să nu fie trecută în declarația de avere, la fel cum nu e trecută suma de 900.000 euro, scriu jurnaliștii Gândul.

Debutul politic al lui Alin Moldoveanu este cel puțin aparte. A trecut de la arte marțiale direct în biroul de primar.

"Am candidat la Poiana Câmpina, la propunerea unui bun prieten, Florin Anghel. Deși mare lucru despre administrație nu știam, dar a fost o provocare din care mi-am propus, am sperat să ies învingător și am reușit.

Mi-a mutat și domiciliul de la Câmpina la Poiană, pentru a putea candida", spune Alin Moldoveanu, primarul din Câmpina.

Şi a tot candidat, până a ajuns la cel de-al treilea mandat. Campion este însă la case și terenuri. Pe lângă palatul trecut pe numele mamei sale, primarul Alin Moldoveanu deține, conform declarației de avere, două case de locuit, o alta de vacanță, dar și un apartament, respectiv șase terenuri.

Nu stă deloc rău nici la capitolul mașini. Are trei, inclusiv un Porsche, fabricat în anul 2017. Unde mai pui că primarul din Câmpina, ieși iubitor de artă. Deține tablouri în valoare de 20.000 euro, toate dintr-un salariu de aproape 119.000 lei, respectiv 8.700 lei, primiți din închirierea unuia dintre cele patru imobile.

Antena 3 CNN a încercat să obțină o reacție de la primarul din Câmpina, dar Alin Moldoveanu nu a putut fi contactat.