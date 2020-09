Cel mai tânăr echipaj de raliuri din România. Cei doi frați reușesc să impresioneze publicul de fiecare dată

Cei doi fraţi au făcut senzaţie şi în Ungaria, unde au încheiat cursele pe podium. Iar anul viitor vor reprezenta România la Campionatul European de Raliuri.

Francesca şi Norbert Maior au vorbit la „Eroul Zilei” despre performanța pe care au obținut-o:„E o poveste lungă, am început în lumea asta de când eram mici, mergeam cu tata la etapele lui unde participa ca și pilot. Am crescut în lumea asta, a venit acum și rândul nostru, facem parte dintr-o echipă foarte bună din România, am ajuns să participăm împreună. Anul acesta am continuat evoluțile bune de anul trecut, unde am reușit să ieșim campioni naționali la junior. Încercăm să facem lucrurile în așa fel încât să facem performanță în carieră”, a povestit Norbert.

„Încă de când eram mică mi-am dorit să fiu alături de el, când a început el școala am zis că vreau și eu, am insitat foarte mult să mă accepte și pe mine. Am îndeplinit anumite condiții și astfel am reușit să fiu aproape de el. Acum ne bucurăm să fim împreună și la competițiile la care participăm”, a mărturisit Francesca.

Copilotul, o armă extrem de importantă

„Amândoi am început la 16 ani, în ani diferiți în campionatul național de raliuri. A fost greu la început, copilotul este o armă foarte importantă în mașinile de curse. În mașină nu o văd ca pe o soră mai mică, este colega mea, prietena care mă ajută să fac lucrurilor așa cum trebuie”, a explicat tânărul.

Francesca a povestit despre experiența sa ca femeie, într-un sport dedicat în mare parte bărbaților: „Când am debutat am fost primită foarte bine, am fost văzută ca un copilot, nu o fată, nu un copil. Mă simt foarte bine integrată și nu simt nicio diferență. Atâta timp cât faci ceea ce îți dorești, nu contează dacă ești fată sau băiat, trebuie doar să muncești pentru asta”.

Cel mai tânăr echipaj de raliuri din România