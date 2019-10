Captură Antena 3

,,Nu poţi schimba lumea, dar poţi schimba lumea cuiva." Este motto-ul prin care un cuplu de români aduce zâmbete şi speranţă pe chipurile copiilor din Africa. Anuţa si Gheorghe Tomoioagă au lăsat în urmă România şi au devenit părinţii a zeci de copii africani.

Acum, pentru ei, acasă este Africa. De un an, de când se află acolo, au săpat o fântână și au improvizat un mic dispensar unde îi îngrijesc pe cei mici. Le-au făcut uniforme şi au început să construiască o şcoală. Mai mult, de două ori pe săptămână gătesc pentru ei, iar o dată pe săptămână îi vizitează pe cei bolnavi acasă, unde îi îngrijesc şi le duc mâncare.

"Prima dată m-au șocat pozele pe care mi le-a trimis soția din Uganda. Mi-a trimis niște poze din care nu puteai să stai nepăsător. Atunci am luat decizia și am zis mergem amândoi, o lună, două, trei, cât o fi posibil pentru noi. Am fost și in India", a povestit Gheorghe Tomoioagă.

"Startul este destul de greu, adaptarea, condițiile: nu ai unde să dormi, nu poți să mănânci orice și nu te obișnuiești cu vaccinul. Inceputul este mai greu", a murturistit Anuța pentru Antena 3.