Eroul Zilei. Competiție virtuală Special Olympics. Mesaj special din partea Nadiei Comăneci

Un mesaj de incurajare pentru micii sportivi a venit tocmai de la marea campioana olimpică, Nadia Comaneci: „Vă urez mult mult succes la această primă încercare virtuală. Nu uitați că sportul este important pentru voi, familie, pentru cei din jur. Să aveți o zi minunată la această încercare și aștept cu nerăbdare să văd pozele și filmulețele voastre”.

17 ani de activitate în România, sărbătoriți într-un mod inedit

După o lună de competiție virtuală, Special Olympics România va marca pe 24 iulie și aniversarea a 52 de ani a mișcării la nivel global și 17 ani de activitate în România prin iluminarea în roșu a Arcului de Triumf.

Emilia Ispas, Director "Project Unify" Special Olympics Romania a vorbit la „Eroul zilei” depre acestă competiția viruală din acest an: „Competiția este în toi, ieri am avut etapa de concurs. Am chemat sportivii să se înscrie online, cei care au avut posibilitatea de a se conecta au trimis datele lor și în felul acesta am reușit să îi facem pe toți să facă o serie pentru preliminare. Apoi au fost încadrați în grupe în funcție de abilități. În fiecare zi de luni, miercuri și vineri ei fac exerciții pe care noi le arătăm pe Youtube, Facebook. În ziua concursului se întâlnesc câte 4 în camere Zoom cu arbitrii și toți în același timp execută mișcările pentru care s-au pregătit”.

Anul 2020, anul competițiilor online

„Este primul an din 2004 când nu facem jocurile naționale, evenimentul nostru cel mai mare. Aduceam împreună peste 300 de sportivi din toată țara, și făceam niște competiții minunate, ne întâlneam cu voluntari, familii. Toată lumea avea sentimentul de bucurie și mândrie. Din păcate anul acesta nu am reușit să ne întâlnim așa că ne am gândit să ne adaptăm și să facem competiția online”, a mai spus Emilia Ispas la Antena 3.

Competiție virtuală Special Olympics