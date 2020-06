Eroul Zilei. Valentin Ganea, tânărul care a salvat o fetiță din apele Dunării

Tânărul, ofițer de penitenciar, i-a făcut fetiței mai bine de o oră masaj cardiac. Într-un final, aceasta a fost preluată de un elicopter SMURD și dusă la spital, unde medicii au reușit să o stabilizeze.

Valentin Ganea este eroul zilei la Antena 3, unde a vorbit despre momentele grele prin care a trecut: „Venisem de aproximativ o oră pe insulă cu soția și bebelușul meu. Stăteam de vorbă și o prietenă de la pajă a venit la noi și a întrebat cine știe să acorede primul ajutor că un bebeluș s-a înnecat. Având experiență și cunoștințe în domeniu am mers să acord primul ajutor”.

După jumătate de oră, fetița a început să respire

Valentin a povestit că a fost pentru prima dată când a oferit un astfel de ajutor: „N am acordat niciodată primul ajutor unui om, am făcut-o doar teoretic. Este pentru prima oară când am acordat primul ajutori unui om. I-am făcut masaj cardiac jumătate de oră după care am început să simțim toracele copilului cum respiră. Mă gândem doar să își revină. Noi avem un bebeluș deci trăile au fost altfel. Când simți copilul cum își revine bucuria este imensă”, a mai povestit Valentin la Antena 3.