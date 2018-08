Eugen Teodorovici: Administraţia Prezidenţială a înscris marţi în sistem angajamente cât n-a înscris, poate,într-un întreg semestru

Administraţia Prezidenţială a înscris marţi în sistemul FOREXEBUG (sistemul informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, n.r.) angajamente cât n-a înscris poate într-un întreg semestru, iar această practică ridică semne de întrebare, a declarat marţi, la Antena 3, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



"Azi la 9:50 Administraţia Prezidenţială avea înregistrate în aplicaţia noastră FOREXEBUG, angajamente legale în sumă totală de 36,5 milioane lei. La ora 18:30, suma a ajuns la 45,9 milioane lei. Asta înseamnă că ai noştri colegi de la Administraţia Prezidenţială nu au făcut nimic altceva azi decât stea să înregistreze în sistem ca să poată să ajungă la ceea ce s-a comunicat în spaţiul public. Practica ridică foarte multe semne de întrebare. Este cât n-au înscris poate într-un întreg semestru. Aici este poate ciudăţenia. (..) Înainte să semnezi, să lansezi un contract în sistemul electronic de achiziţii publice deja rezervi un spaţiu", a explicat ministrul Finanţelor, subliniind că este şi o obligaţie legală, conform Ordonanţei de Urgenţă 88/2013, care la articolul 19 spune: "înregistrarea în sistem a creditelor de angajament şi bugetare aferente angajamentelor legale se realizează anterior semnării angajamentului legal".





În acest context, Teodorovici afirmă că apar semne de întrebare în legătură cu acest val de înscrieri în sistem.



"Deci, practica este una care ridică semne de întrebare, pentru că eu pot să mă gândesc, ce a fost acest val de înscriere în sistem? Au semnat contractele azi? Dacă au semnat contractele azi, de ce n-a fost rezervat spaţiul anterior acestui moment de înscriere în sistem, că aşa spune legea, nu spun eu, Ministerul de Finanţe, sau Teodorovici. Ministerul de Finanţe, prin această rezervare de spaţiu să spunem bugetar face o situaţie per total şi ştie că există un spaţiu pentru ca acele instituţii publice să poată după aceea şi semna contractele pe care le lansează. (...) Se nasc câteva întrebări: fie au fost contractele deja semnate azi sau deja semnate şi ţinute de ceva timp şi neincluse în sistem aşa cum spune legea, anterior semnării acestor contracte, fie poate aceste înscrieri în sistem n-au acoperire, poate nu există contracte. Mă gândesc şi la acest lucru", a mai spus ministrul Finanţelor.



Conform proiectului privind rectificarea bugetară publicat pe site-ul ministerului de resort, Administraţia Prezidenţială ar pierde în urma rectificării suma de 11 milioane lei.



Administraţia Prezidenţială precizează că a adus la cunoştinţă Ministerului Finanţelor Publice şi Guvernului situaţia gravă în care s-ar putea ajunge dacă vor fi efectuate reducerile masive de buget.



"În ceea ce priveşte lipsa comunicării între Administraţia Prezidenţială şi MFP, invocată de ministrul Finanţelor, precizăm faptul că, în urma discuţiei telefonice pe care preşedintele României a avut-o vineri, 3 august, cu prim-ministrul, doamna Viorica Dăncilă l-a mandatat pe consilierul de stat Darius Vâlcov să poarte discuţii cu reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale pe tema rectificării bugetare. Aceste discuţii au avut loc încă de vineri şi au fost urmate de o adresă oficială transmisă de către Administraţia Prezidenţială reprezentantului Guvernului", informează Preşedinţia.



Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, o nouă adresă a fost expediată marţi şi MFP.



Ministrul Finanţelor a confirmat primirea adresei, însă a precizat că, "azi" răspunsul este nu.



"Azi (marţi, n.r.) la două şi un pic a intrat la noi în minister o adresă de la Administraţia Prezidenţială. Adresa conţine o încercare de argumentare pe fiecare titlu al bugetului vizavi de sumele pe care dânşii le doresc a fi lăsate la rectificare. La noi poziţia este aceeaşi pentru că, repet, argumentele acestea au fost şi la început de an, iar execuţia la 7 luni arată că nu s-a respectat ceea ce dânşii au promis la început de an. Azi (răspunsul n.r.) e nu. Pentru că nu avem niciun fel de argument să fie altfel, astăzi", a spus Teodorovici.



Purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi, a afirmat, marţi, că reducerea de către Guvern a bugetului Administraţiei Prezidenţiale este de natură să ducă la imposibilitatea de a se mai desfăşura Summitul Iniţiativei celor 3 Mări.



Potrivit lui Dobrovolschi, bugetul Administraţiei Prezidenţiale pe 2018 a fost stabilit în cuantum de 57,558 de milioane de lei, tocmai pentru că aceasta este suma necesară susţinerii în mod corespunzător a activităţii preşedintelui.



