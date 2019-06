Eugen Teodorovici, anunț după ce Mihaela Triculescu a fost demisă de la șefia ANAF

”Aș dori să fac un anunț cu privire la ANAF, am luat o decizie care credem noi ca e una puternică. Deoarece România are nevoie de resurse pentru a se dezvolta sustenabil, are nevoie de o instituție puternică.

De aceea, anunț că Mirela Călugăreanu preia funcția la șefia ANAF. Sunt convins că va fi un factor de nădejde în ceea ce privește asumarea. Doamna Președinte știe, desigur, că partea de administrare fiscală trebuie să cunoască o schimbare radicală. Sunt mulți români care nu știu că sunt datornici sau daca au ceva de recuperat de la stat.

Mai sunt multe de parcurs ca oamenii să fie mulțumiți în acest sens. Oamenii trebuie să beneficieze de tot suportul posibil. Îmi doresc foarte mult ca la ANAF să primeze transparența și trebuie să dispară incompetența și corupția, a declarat Eugen Teodorovici.