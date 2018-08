Eugen Teodorovici, despre scandalul cu casa lui Iohannis: „Oricine e în situația aceasta, legea va fi aplicată, că e preșdinte, că e coleg de partid, că e oricine altcineva din România”

Statul român e blocat în povestea casei lui Iohannis. Pare că nu poate mișca, că nu reușește să găsescă drumul în nicio direcție.

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, spune că legea trebuie aplicată pentru toată lumea.

„Nu e niciun fel de miză, e vorba de aplicarea legii. Oricine e în situația aceasta, legea va fi aplicată, că e preșdinte, că e coleg de partid, că e oricine altcineva din România. Lumea trebuie să înțeleagă că nu am intenția de a scăpa pe cineva. Nu am această libertate ca ministru de Finanțe. Dacă mama, spre exemplu, are datorie la stat, trebuie să și-o plătească”, a spus Teodorovici.