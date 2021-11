Europol, despre explicaţiile Poliţiei la faptul că Iohannis nu poate fi amendat: "O insultare a inteligenței românilor. În MAI, legea se aplică după apartenența politică"

Solicitarea sibianului a fost direcționată către Secţia 2 Poliţie Bucureşti, care l-a informat că agentul nu l-a amendat pe Klaus Iohannis pentru că nu a simțit că acesta ar fi încălcat legea.

„(...)Pentru punerea în aplicare a prevederilor OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, organele de poliţie care au calitatea de agent constatator pot încheia un proces-verbal de constatare a contravenției atunci când aceştia constată prin propriile simțuri săvârșirea unei fapte de natură contravențională”, este răspunsul primit de Cristian Dan la sesizarea trimisă Ministerului Afacerilor Interne şi care a fost direcționată Secţiei 2 Poliţie, citat de news.ro.

Întrebat despre această situaţie Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol, a precizat că "acest răspuns înseamnă o insultare a inteligenței românilor".

„Este efectiv o bătaie de joc. Este dovada vie că legea în MAI se aplică în funcţie de apartenența politică. Această explicație, care nu are niciun fel de temei de drept, invocată de secţia 2 Poliţie, se referă la situaţia în care preşedintele Iohannis nu a putut fi sancţionat pentru că nu se află un polițist lângă el.

Vă dați seama că în perioada aceasta pandemică am avut mii de cazuri în care poliţiştii au aplicat sancțiuni contravenționale pe baza imaginilor, fie ele poze, imagini video de pe reţelele sociale şi aşa mai departe, în care oamenii au încălcat aceste reguli.

Înseamnă că, dacă în Romexpo nu a fost niciun polițist, pe același principiu, şi amenda de 10.000 de lei acordată aşa de ochii lumii la presiunea mediatică a fost acordată, teoretic, nelegal.

Pe acest principiu înseamnă că, orice sancțiune pe care o aplicăm astăzi în România trebuie să fie aplicată de un polițist care se află în acel moment în care se săvârșește o contravenție, ceea ce este total fals.

Acest principiu al propriilor simțuri se aplică în cazul contravențiilor rutiere, unde codul rutier spune că încălcarea unei norme de circulaţie se poate constata doar de către agentul constatator prin propriile simțuri şi nu în cazul acesta unde, repet, au fost mii de situaţii unde cetățenii au fost sancționați", a spus Cosmin Andreica, liderul Europol, la Antena 3.

Klaus Iohannis şi soţia sa, reclamaţi la poliţie că nu au purtat masca de protecţie: "Indiferent de statut, legea trebuie respectată"

Un bărbat din Sibiu a trimis Ministerului Afacerilor Interne o plângere care îi vizează. Motivul ar fi lipsa măştii de protecţie, iar bărbatul cere autorităţilor ca toţi cetățenii să fie egali în faţa legii, indiferent de statut, aşa cum spune Constituția.

Potrivit sibianului, în data de 10 octombrie, Klaus şi Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice la finalul unui lung proces de reabilitare, iar după ce au ieșit din biserică, pe stradă niciunul nu purta masca de protecţie.

În acea perioadă rata de infectare în Sibiu ajunsese la 8,5 la mie, iar conform legii purtarea măştii de protecţie era obligatorie.

În acest context, sibianul a trimis Ministerului Afacerilor Interne o plângere care îl vizează pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe soţia acestuia, Carmen.

Mai exact bărbatul care locuiește în Cisnădie, un oraş de lângă Sibiu, a precizat că analizând afirmările de la eveniment a observat că preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen Iohannis, nu poartă masca de protecție.

”Nu poţi să ameninţi populaţia. De doi ani de zile suntem ameninţaţi - staţi în casă că vom avea morți, staţi în casă că e pandemie (...) este o bătaie de joc la adresa populaţiei, care la cea mai mică încălcare a legii este sancționata”, a adăugat Cristian Dan,

„Legea să se aplice nediscriminatoriu"

”Conform Constituției României, toţi cetățenii trebuie să fie egali în faţa legii. Știam de cazul doamnei Turcan (sancționata pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancțiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat.

Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcționat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat, marţi, bărbatul, potrivit subliniind că cerut Poliţiei Sibiu să aplice legea nediscriminatoriu pentru ca şi populaţia să vadă că nu contează ce funcţie ai, legea trebuie şi sper să fie aceeași pentru toţi”

