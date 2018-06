CAPACITATE 2018. BAREM la matematică. Absolvenţii de clasa a VIII-a au susținut miercuri proba la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

EXAMEN CAPACITATE 2018. BAREM la matematică. IATĂ SUBIECTELE LA MATEMATICĂ:

EXAMEN CAPACITATE 2018. BAREM la matematică. Elevii au primit la matematică trei subiecte, fiecare fiind cotat cu 30 de puncte, urmând ca 10 puncte să fie acordate din oficiu.

Joi, absolvenţii de gimnaziu aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine proba de Limba şi literatura maternă.



EXAMEN CAPACITATE 2018. BAREM la matematică. Primele rezultate vor fi afişate pe 19 iunie, până la ora 12.00, iar în aceeaşi zi se pot depune contestaţii (în intervalul orar 14.00 - 19.00). Rezultatele finale vor fi afişate pe 23 iunie.



EXAMEN CAPACITATE 2018. BAREM la matematică. Probele sunt monitorizate audio-video.

Potrivit metodologiei în vigoare, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a le lăsa în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/ centrul de examen în acest scop.



Totodată, candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.



De asemenea, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete.



Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor şi schemelor şi instrumente de desen la Matematică.



Potrivit metodologiei, cazurile de fraudă şi tentativă de fraudă sunt sancţionate cu excluderea din examen şi acordarea notei 1.



Ministerul Educaţiei Naţionale pune la dispoziţie şi o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Astfel, numărul 0800801100 va fi disponibil în perioada 11 - 14 iunie, între orele 8.00 - 16.00, iar vineri, 15 iunie, între orele 8.00 - 14.00.



Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a de liceu.