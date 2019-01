Exces de putere. Condamnări la închisoare pentru 35 de lei

foto: Pixabay.com

Ionuţ Vartic, fostul şef al Gărzii Financiare Suceava şi fost şef serviciu în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, a fost condamnat în luna mai 2018 într-un dosar instrumentat de procurorii structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În acelaşi dosar a fost condamnată şi Angela Brânduş, inspector în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, la o pedeapsă de 2 ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Prejudiciul, unul de abuz în serviciu: 35 de lei.

sursa: captura "Exces de putere"/ Antena 3

Angela Brânduș a povestit, vineri, la "Exces de putere" coșmarul prin care a trecut.

"Am intrat într-un bar fără clienți, încasări nu erau, raportul X era zero. Noi am aplicat o amendă pentru o faptă contravențională pe care am constatat-o. DNA ne acuză că nu am constatat faptă pentru consumația noastră. Însă scopul nostru nu a fost acesta, căci dacă aveam această intenție pe loc întocmeam monetar și ceream explicații barmanului. DNA ne reproșează că nu am dat un avertisment cu confiscare de 35 de lei, motivând că, de fapt, domnul Vartic care era țina DNA-ului ne-ar fi instigat la două zile distanță.

Nu există nicio probă de instigare, deși domnul Vartic se afla sub puterea unui mandat de siguranță națională. Doar martora care a fost o colega de-a noastră în echipa de control a declarat împotriva noastră. Ba că ne-ar fi instigat la birou, ba că ar fi sunat pe telefon. Deci, martora nu a fost trimisă în judecată, pentru că a colaborat cu DNA", a mărturisit Angela Brânduș.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie, în perioada 1-6 martie 2014, Ionuţ Vartic a fost determinat cu intenţie de afaceristul Corneliu Ciuchea să îşi îndeplinească în mod defectuos atribuţiile de serviciu. În acest sens, i-ar fi cerut subordonatei sale Angela Brânduş să nu dispună măsurile legale ce se impuneau a fi aplicate cu ocazia unui control efectuat într-un club din Botoşani.

În schimb, Angela Brânduş a distrus cu intenţie o notă explicativă şi a falsificat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu prilejul întocmirii acestuia, prin omisiunea de a insera toate cele patru contravenţii existente. Documentul a fost semnat şi de inspectorul Mihai Gogu, coleg în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală, fără a lua cunoştinţă de conţinutul acestuia şi fără a face verificările necesare în condiţiile legii, încheie sursa citată.

Inspectorii antifraudă ar fi trebuit să aplice prin constatarea celor patru contravenţii amenzi de cel puţin 58.000 de lei, la care se adăuga şi măsura complementară a suspendării activităţii societăţii pe o perioadă de trei luni şi confiscarea sumei de 35 de lei, potrivit stiri.botosani.ro.