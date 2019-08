Exclusiv. Declarațiile cutremurătoare făcute de Gheorghe Dincă

foto: captura Antena 3

Andreea Sava a prezentat, miercuri, la Ediție specială, declarațiile date de Gheorghe Dincă, pe 28 iulie, în fața procurorului Liviu Vasilescu.

"- În 24.07.2019, în jurul orei 10.00, a văzut fata pe marginea străzii în comuna Dobrosloveni și că el se întorcea de la Osica unde fusese să lase o piesă de mașină cuiva.

- În discuția avută cu Alexandra în mașină, Dincă a întrebat-o dacă cunoaște fete care se ocupă cu prestații sexuale pe bani.

- Dincă spune că a aruncat din mers telefonul pe care i-l luase Alexandrei de pe bancheta din spate a mașinii, după ce o lovise și fata rămăsese nemișcată cu capul căzut în față, rezemat de scaunul din față

- Dincă declară că a aruncat telefonul într-un loc din zona stadionului, pe lângă care trece un pârâu, l-a traversat și a aruncat telefonul peste gard. Fata nu își revenise.

- Când a ajuns acasă, Dincă afirmă că fata tot nu își revenise, a băgat mașina în curte pentru că a observat că pe stradă erau două femei polițist, a scos-o din mașină pe fată după ce i-a legat mâinile cu cureaua de la pantaloni și a dus-o în casă"

"- Dincă afirmă că Alexandra și-a revenit în casă și i-a dat să bea o cafea.

- Dincă spune că fata i-a dat un număr de telefon să sune ca să spună de ea că e la o prietenă și, după ce fata i-a spus că se simte rău, l-a rugat să se ducă să îi cumpere medicamente . A plecat, dar "am uitat să iau medicamente și am fost doar la cumpărături".

- "Nu am luat de la fată vreo brățară roșie pe care să o fi aruncat în vreo curte. Nu îmi amintesc acest lucru. Nu îmi amintesc să fi plecat spre Craiova în acea zi"

- Între orele 9-12, Dincă spune că a fost în oraș și a băut un ceai, după ce legase pe Alexandra la picioare și mâini cu sfoară și îi pusese bandă pe ochi.

- "Am intrat în casă și am deschis ușa și am observat că fata se dezlegase de la pat și umbla legată la picioare, având telefonul în mână"

- Conform declaraței, a urmat o altercație, Dincă a pleznit fata și aceasta a căzut lângă o masă. Dincă a văzut că nu mai mișcă și că "îi curge sânge din nas și din urechea dreaptă"

După ce a lovit-o, și Alexandra a căzut la pământ, Dincă susține că și-a dat seama că fata a murit așa că ar fi trecut la etapa scăpării de cadavru.A învelit-o într-o husă de pat cu elastic și a pus-o în butoiul din curtea sa în picioare. Potrivit jurnalistei Adina Anghelescu, Dincă ar fi așteptat două ore până să treacă la presupusa incendiere.

"- Focul a ars până la ora 20.00"