Ministrul Muncii, Marius Budăi a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit despre acuzaţiile făcute de Dragoş Anastasiu, preşedinte al Camerei de Comerţ Româno-Germane şi sfătuitor al lui Klaus Iohannis.

Dragoş Anastasiu a spus că statul nu va mai avea bani de salarii în viitorul apropiat şi va trebui să renunţe la 400.000 de bugetari.

Ministrul Muncii a anunţat că nu vor avea loc concedieri, iar colegii săi din opoziţie nu sunt informaţi, motiv pentru care aruncă cu cifre la întâmplare.

''Observ că ai noştri colegi din opoziţie nu mai ies chiar ei să spună aceste lucruri şi se folosesc de alţi oameni. Este aceeaşi logică a austerităţii. Un alt coleg din opoziţie spunea aseară că trebuie să angajăm lucrători în Poliţie că sunt foarte puţini, uitând de faptul că el când era la guvernare în 2010, a concediat în secunda doi 10.000 de poliţişti şi a închis o grămadă de posturi de poliţie din comunele din România, bineînţeles pe lângă închiderile de spitale şi şcoli. Este o logică a austerităţii. Am citit ce a spus domnul Dragoş. Este fără analiză, fără nimic. Trebuie să vedem foarte clar. Ar trebui să ne spună colegii din opoziţie câţi din cei 400.000 sunt medici, profesori, poate pompieri pe care îi venerăm, poate jandarmi de care avem nevoie. Este un lucru hilar şi cred că logica austerităţii din 2010, dacă aceştia revin la guvernare se întoarce. Am mai spus-o public ca şi colega mea Olguţa, că de fapt este o tăiere de venituri a populaţiei, o tăiere mascată, exact pe modelul deciziei Curţii Constituţionale din 2010, când nu putem tăia pensiile cu un anumit nivel, dar hai să le impozităm. Aruncăm aşa cifre pentru că trebuie să le aruncăm. Să vină să facă analiză pe Ministerul Muncii, să vadă că eu am nevoie de oameni. 500 de oameni mi-ar trebui mâine (...) Trebuie să reîncep recalcularea pensiilor. Noi avem lucruri serioase de făcut, nu să dăm oameni afară din serviciu şi să le tăiem venituri'', a anunţat ministrul Muncii la Antena 3.