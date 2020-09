Profesorul mascat explică protestul controversat: "În ce stat trăim, dacă nici măcar aşa libertate de exprimare nu mai poţi să o ai"

Internetul abundă de mesaje de susţinere pentru profesorul de sport din Oradea.

Nelu Sandu Pop a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre protestul lui care a dus la un scandal naţional.

Dascălul susţine că elevii au devenit timoraţi în urma măsurilor impuse de autorităţi, iar profesorii au devenit un fel de gardieni.

Momentul aceala a fost chiar în prima zi de şcoală, când m-am întâlnit cu elevii şi i-am văzut atât de timoraţi şi consternaţi (...) Eu nu am făcut decât să prezint efectiv realitatea în care ne aflăm. Pe aceşti copii îi ţinem între patru şi şase ore în bănci. Nu au voie să iasă la toalete şi dacă simt că nu pot respira, ies pe rând să ia o gură de aer la geam. Eu am impresia că noi, profesorii, cred că am ajuns să fim gardieni şi nu cred că acesta este rolul nostru.

Nu cred că asta ar trebui să fac eu, ca şi cadru didactic, să fiu gardian, să nu las copilul să se ridice din bancă, să nu las copilul să relaţioneze unul cu celălalt!

Eu nu contest intenţia ministerului. Intenţia e bună, doar măsurile sunt greşite. Vă daţi seama că ei relaţionează şi socializează înainte să intre în şcoală, toţi împreună. Înainte de gardul instituţiei sunt liberi şi stau şi se ating şi stau împreună în grupuri mai mari şi, cum intră dincolo de gardul unităţii, gata deja sunt cu distanţare şi cu măştile.

Nu mă gândeam sub nicio formă că postarea va avea atât de multe vizualizări. Nu mă declar nici pe departe infailibil, să nu mă înţelegeţi greşit. Nu comentez ceea ce au declarat mai marii ţării, dar nu cred că e nimeni atât de imaculat încât au sărit toţi să arunce cu pietre. Nu am făcut decât să prezint realitatea. Într-adevăr, copiii aşa se simt.

Ne-am luat libertatea de exprimare fizică, libertatea de exprimare verbală. Eu stau să mă gândesc. În ce stat trăim, dacă nici măcar aşa libertate de exprimare nu mai poţi să o ai. Nu pot să îmi susţin punctul de vedere, nu pot să fac nimic, pentru că toată lumea sare pe tine. Susţin în continuare. Nu ştiu ce efect asupra copiilor toate aceste restricţii. Sunt timoraţi, nu se exprimă. Ar trebui să veniţi să filmaţi într-o sală de clasă'', a spus profesorul în exclusivitate la Antena 3.