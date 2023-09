Experiment filmat de Antena 3 CNN: cum zboară și cum ajunge să cadă în România o dronă similară modelelor Shahed, cu care Rusia bombardează Ucraina

Locotenentul Mihai Dragu, locotenent, doctorand, specialist în drone, a explicat în studioul Antena 3 CNN cum zboară și cum ajung să cadă pe teritoriul românesc aparatele fără pilot trimise de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene la Dunăre.

Sursa foto: Antena 3 CNN

El a venit cu o dronă similară celei pe care o folosesc rușii, dar mai redusă ca dimensiuni și care poate fi folosită de către civili.

"Dacă ar avea explozibil la bord, s-ar numi 'loitering munition', adică muniție care are capacitatea de a sta în aer timp de 12, 14 sau 16 ore și să acționeze când este comandată pe pilot automat.

Utilizarea lor presupune o programare pe computer. Am adus computerul, dacă vreți să vă arăt cum se programează drona.

Pe pilot automat, fără să introducem nicio comandă, ea își stabilește un traseu aproape de sol, ca să nu o intercepteze radarul. În apropierea țintei, se prăbușește cu o manevră bruscă și e foarte greu de interceptat din cauza asta. După cum se observă, drona este făcută din materiale compozite.

Citește și: Generalul Eugen Bădălan, teorie explozivă în scandalul dronelor: Ar putea fi resturi din UAV-uri lansate de pe teritoriul României!

Anvergura unei drode Shahed este în jur de 2,5 metri. Aceasta are undeva la un metru. Practic este de două ori și jumătate mai mare (drona folosită de ruși, n.r.) Asta nu înseamnă că (drona Shahed) este de două ori jumătate mai grea, ci mult mai grea, pentru că masa crește cu puterea a 3-a dimensiunii celei mai mari.

Contează că această dronă este complet similară și, observați, după ce am activat autopilotul drona își ține singură echilibrul și dacă dau niște puncte de control, niște puncte de traseu pe computer, drona literalmente merge ca pe șine, urmărind nivelul terenului într-o configurație minimalistă. Nu are fuzelaj, nu are ampenaj. Se numește 'lifting body' de tip aripă delta wing, adică portanța este generată de întreaga suprafață.

Mihai Dragu: "Drona cu aripă delta, foarte eficientă la generat portanță"

Este foarte eficientă la generat portanță cu masă minimă și elemente de comandă minime. Adică, nu avem cinci suprafețe de control, avem doar două eleroane care controlează drona către țintă.

Problema este că dacă am distrus o suprafață de control, în momentul acela drona este necontrolabilă și va vira stânga sau dreapta în funcție de ce suprafață de control (a fost lovită).

Practic, manevra va fi spre stânga sau spre dreapta. Și din cauza asta este un pericol, pentru că în momentul în care antiaeriana lovește aleatoriu componente ale unei drone Shahed, ea poate să vireze stânga sau dreapta câteva sute de metri. Depinde de atitudinea la care se află și de viteza cu care merge.

Mihai Dragu: "Armata trebuie să împiedice, cu orice mijloace, dronele să ajungă pe teritoriul românesc"

Am văzut niște coajă smulsă de la baza copacilor (la locul prăbușirii de la Plauru, n.r.) și asta implică o undă de șoc din cauza unei detonații. Am văzut și copacii rupți. O dronă de supraveghere n-ar face așa ceva.

Nu sunt la curent cu ultimele știri, dar am văzut părți din fibră de carbon fagurat care sunt consistente cu structura internă a unei drone Shahed. Deci am văzut un perete despărțitor de structură de dronă care se folosește la Shahed.

Dacă se dorește punerea în siguranță teritoriului românesc, ar trebui în mod activ (armata) să caute, să detecteze dronele și să le împiedice să ajungă pe teritoriul românesc sub orice mijloace", a spus locotenentul Dragu la Antena 3 CNN.

El a mai precizat că o dronă de atac de tip 'loitering munition' costă circa 20.000 de euro, ar o contramăsură, sub forma unei rachete, costă de 10 ori mai mult.