Factura uriașă la curent primită de mănăstirea ctitorită de Gigi Becali. Maica Rafaela, strigăt disperat: "Nu știu ce vom face în continuare"

„Iubiți credincioși, întrucât au apărut în spațiul public informații privind facturile ENEL ce ne-au parvenit de curând, iar mulți dintre dumneavoastră m-ați apelat telefonic sau ati trimis mesaje, mă simt datoare să vă spun cam ce ni se întâmplă. După 15 ani de chin, cu generatoare, uneori fără electricitate din lipsă de bani pentru motorina etc, în sfârșit, în luna octombrie 2021, am reușit să aducem curentul electric în mănăstire... Știți bine, sunteți mulți cei care ați devenit CTITORI, prin contribuția și dragostea dvs, iar noi vă vom pomeni veșnic în toate slujbele si rugăciunile noastre!

Numai că, fără să știm, fără să ne gândim, având în inimi bucuria pentru ceea ce urma să ni se întâmple, am adus curentul și cu cei doi kilometri de cablu subteran, care pornește de la șoseaua principală și care ajunge în transformatorul din incinta mânăstirii noastre... Adică, Energia activă, cea pe care efectiv am consumat-o este de 6000 kw în trei luni, adică în jur de 6.000 lei, însă suntem obligați să plătim în plus, 118000 kw, aproape 40.000 lei, reprezentând Energie reactivă capacitativă, o formă de energie suplimentară, fără impact pozitiv, fiind generată de lungimea mare de cablu, adică energia doar circulă între consumator și furnizorul de energie și nu se consumă efectiv, dar se contorizează și se regăsește în factura noastră, fapt zic eu, total anormal!”, a transmis maica Rafaela, potrivit DCNews.

„O spun cu durere în inimă, dacă ni se explica de la început ce se va întâmpla, sigur că nu mai luptam atât să tragem curentul în câmpul acesta și căutam alte soluții... Ne vedem nevoiți să reziliem contractul, să oprim cât mai repede curentul, pentru că aceasta energie reactivă se contorizează, chiar dacă noi scoatem toți consumatorii din funcțiune (frigidere, lăzi frigorifice, fier de călcat, mașini de spălat etc)...

Nu știu ce vom face în continuare, am făcut plângeri unde am crezut și am putut, dar nu știu ce șanse sunt să scăpăm de acea sumă exorbitantă de 40000 lei, urmând să primim cat de curând și factura pe luna ianuarie, în jur de 15000 lei, din care 2000 lei este consumul real, iar restul acea energie reactivă capacitativă, de care mulți nu au auzit...

Ni s-a spus că soluția ar fi montarea unor Baterii sau a unei Bobine de compensare, atașate transformatorului și care ar rezolva problema și ar reduce costurile lunare cu energia reactivă cu 98%, dar este o lucrare amplă, ce poate ajunge până la 50000 euro... Greu, foarte greu, ne rugăm Bunului Dumnezeu și Maicii Sale să ne ajute și să ne lumineze în ceea ce vom face mai departe...”, a spus maica Rafaela.

Cum puteți ajuta măicuțele de la Mănăstirea Colilia

„Dacă puteți și doriți să ne ajutați să plătim macar parțial factura, îndrăznesc să vă redau datele: MÂNĂSTIREA INTRAREA IN BISERICA A MAICII DOMNULUI- COLILIA, COMUNA COGEALAC, JUDEȚUL CONSTANȚA, C.U.I. 32033057, CONT IN LEI: R041BTRLRONCRT 0221819101 și CONT IN EURO: RO 88BTRLEURCRT 0221819101 DESCHISE LA BANCA TRANSILVANIA”, a mai transmis maica Rafaela.