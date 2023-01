Apelul disperat al unui român care a primit o factura uriaşă la gaze în Italia: „Copiii dorm în frig. Nu mai putem suporta, vă rugăm, avem nevoie de ajutor"

Un român de 47 de ani din Italia a trăit un adevărat şoc atunci când a aflat că are de plată la gaze aproape 7.000 de euro, echivalentul a 1.510 metri cubi de gaz consumați în doar 47 de zile. Ce răspuns i-a dat compania furnizoare.

Drama bărbatului a început săptămâna trecută când a sesizat că a fost debranșat de la alimentarea cu gaze.

După mai multe apeluri la firma furnizoare românul a aflat cu stupoare că motivul este o factură de 6.914,35 euro, echivalentul a 1.510 metri cubi de gaz consumați în doar 47 de zile.

Șocul a fost imens, mai ales că românul plătea de obicei în jur de 200 de euro lunar pentru consumul de gaze.

"La început mi-au spus că au oprit gazul pentru că era o factură neplătită de 123 de euro. O factură care nu ajunsese niciodată la mine. Am plătit imediat și am trimis chitanța. În acel moment, mi-au spus că există o a doua factură neplătită, scadentă, în valoare de 175 de euro.

Nici aceea nu a mai ajuns. După a doua plată am crezut că am rezolvat problema, în schimb abia urmează drama. Persoana de contact mi-a spus că există o maxi-factură de aproape 7000 de euro, scadentă pe 20 ianuarie. Și că până nu se plătește, nu vor reatașa gazul”, a povestit românul citat de stiridiaspora.ro.

"Este greșeala lor, trebuie să plătească pentru ea"

Disperat românul a cerut lămuriri, însă vina a fost dată pe aparatul de măsurat care s-ar fi defectat.

"Mi s-a spus că dispozitivul pe care îl am în grădină și care ar trebui să trimită datele contorului nu a mai funcționat pentru o perioadă. Iar când ar fi început să funcționeze din nou, ar fi oferit suma nebună de 7.000 de euro, o ajustare.

De asemenea, mi-au propus să plătesc în rate, dar eu nu vreau să plătesc. Aparatul este conectat la contorul vecinului și acesta nu a avut probleme. Și apoi, chiar dacă ar fi adevărat, m-ar pune să plătesc pentru consumul de acum câțiva ani cu costurile de astăzi. Dar este greșeala lor, trebuie să plătească pentru ea. Mi-au spus chiar că în ultimul an am primit facturi de zero euro, dar nu este adevărat", a mai spus românul care a solicitat ajutor prin intermediul presei locale.

„Copii dorm în frig. Vă rugăm, avem nevoie de ajutor"

"Copiii mei mici s-au spălat în apă rece timp de o săptămână și au dormit îmbrăcați pentru a se proteja de temperaturile scăzute. Nici măcar nu putem să gătim, cumpărăm mâncare gata preparată de la supermarket. Nu mai putem suporta, vă rugăm, avem nevoie de ajutor".

Răspunsul companiei de gaze

„Furnizarea va fi reluată cât mai curând posibil, sub rezerva verificării rapide a plăților corecte. În ceea ce privește următoarea factură în valoare de 6 914,35 EUR, Liquigas a constatat că această sumă corespunde ajustării consumului care a avut loc efectiv începând cu ianuarie 2021. Înțelegând pe deplin situația dificilă, Liquigas a transmis cu promptitudine întreaga sa disponibilitate prin elaborarea unei propuneri de eșalonare a plăților datorate", a transmis compania de gate conform presei italiene.