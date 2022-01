Antena 3 a obţinut facturile la energie şi gaze ale miniştrilor şi liderilor politici. Cum resimt decidenţii criza care a îngenunchiat sute de români

Într-un demers jurnalistic fără precedent Antena 3 a contactat miniștrii şi liderii politici din Guvernul Ciucă pentru a afla ce sume au plătit la energie şi gaze în luna noiembrie.

Am vrut să vedem dacă guvernanţii sunt interesați de drama sutelor de români, unii pensionari sau asistați sociali care trăiesc în frig şi renunță la mâncare sau ştiu despre disperarea celor care au familii de întreținut şi nu mai fac faţă sumelor uriașe la utilități, unii recurgând la gesturi extreme printre care şi suicid.

Facturile la energie şi gaze ale miniștrilor şi liderilor politici

Contactați de jurnaliștii Antena 3 pentru a afla ce sumă au plătit pe luna noiembrie 2020 la energie şi gaze ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a spus:

„Nu am timp de astfel de subiecte când trebuie să hotărâm cum deschidem școlile de luni. Ştiu exact numai că nu mă preocupă acum şi nu aş vrea să spun ceva ce nu vreau".

Pe de altă parte ministrul Justiției, Cătălin Predoiu a spus: „Sunt la birou în ședință, nu ştiu exact. Nu foarte mărită faţă de ultima lună că altfel aş fi remarcat".

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a izbucnit în râs şi a spus: La mine? Habar nu am! La gaze cred că e vreo mie şi ceva de lei dacă nu mă înșel, dar nu ştiu exact. La energie cred că sunt câteva sute.

Reporter Antena 3: Se simt creșterile la facturi?

Ministrul Economiei, Florin Spătaru: Da, se simt creșterile, dar nu ştiu să vă spun că nu am făcut o analiză, o să mă uit şi o să văd. M-ați luat pe nepregătite chiar nu mă uit pe facturi să văd cu cât au crescut.

Reporter Antena 3: Anul trecut pe vremea aceasta cât plăteați?

Ministrul Economiei, Florin Spătaru: Aaa, nu ştiu exact, dar cred că dublu.

Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor a spus că nu o să vorbească despre el niciodată personal pentru a evita fake-news-urile

„Am mai fost în situaţia asta şi m-am trezit cu tot felul de fake news-uri. S-a mers până acolo în care a existat o imagine cu mine pe ecran şi o burtieră în care scria că eu cheltuiesc 10.000 de lei pe lună, iar eu nu am spus aşa ceva. Nu mai vreau să intru în astfel de exemple. Cea mai mare parte din furnizori nici nu au făcut facturile respectând această lege a compensării".

Ministrul Turismului şi al IMM-urilor, Daniel Cadariu nu a răspuns la telefon.

Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a spus: "

Da, am plătit-o semnificativ de mult mărită. Nu cred că problemă este la mine, eu încă suport această factură. Nu sunt specialist şi nu cred că sunt în postura de a mă plânge. În schimb, mi-am făcut calculul pe cât cheltui din salariu pe utilități şi deja procentul este semnificativ".

Singurul care a știut exact suma plătită este Radu Oprea, un fost ministru care nu a suferit o creştere foarte mare. Factura la gaze a venit în jur de 200 de lei, iar anul trecut plătea undeva la 600 de lei. Luna trecută a plătit 800 de lei, iar luna viitoare se aşteaptă la o sumă de 900 de lei.

Cât a plătit ministrul Energiei, Virgil Popescu, ultima sa factură la gaze. „Am un contract încheiat anul trecut"

„Chiar în dimineaţa aceasta (n.r 6 ianuarie 2022) am plătit facturile la energie electrică şi gaze naturale. M-am uitat la gaze naturale, am un contract încheiat anul trecut şi este încă în derulare, am preţul din contract de anul trecut.

S-a întâmplat să fie", a spus ministrul Energiei la emisiunea "Subiectiv".

„Ultima factură pe care am plătit-o astăzi mi-a venit 400 de lei", a dezvăluit el.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a menționat că tariful pentru gaze nu s-a schimbat în contractul său. "E preţul pe care îl plăteam şi anul trecut, exact același preţ", a mai spus Virgil Popescu.

