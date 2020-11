Pistă nouă în cazul fetei incendiate la Giurgiu. Fata dispărută din Capitală, posibilă victimă

Mai mult decât atât, aceștia au descoperit o pistă nouă care i-ar putea ajuta la identificarea victimei. Este vorba despre o fată din Capitală care este dată dispărută.

Au fost deja prelevate probe ADN pentru a se putea compara și pentru a se stabili dacă este una și aceeași persoană.

Simona Ghinea, în vârstă de 22 de ani, care locuiește în zona Vitan/Obor din București, este dispărută de patru zile. Bunicul ei, singura rudă a tinerei a reclamat la Poliție dispariția fetei.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (30/31 octombrie 2020), Simona Ghinea ar fi fost văzută pentru ultima dată de prieteni, iar de atunci a dispărut în mod misterios.

Bunicul ei, singura rudă a tinerei, a reclamat la Poliție dispariția fetei, iar prietenii ei au încercat să o găsească, însă fără succes. De asemenea, iubitul Simonei, cu care s-ar fi mutat în urmă cu o lună, ar fi întrebat-o pe o prietenă a tinerei dacă a văzut-o pe Simona, spunându-i că aceasta a dispărut.

Bunicul Simonei a explicat că noul iubit al nepoatei sale ar fi schimbat-o pe aceasta în rău, iar în ultimele luni, tânăra ar fi slăbit și era tot timpul agitată.

Asemănări între Simona și fata incendiată

Din primele informații se pare că ar exista, până în acest moment, cel puțin 4-5 asemănări între Simona și fata incendiată în Giurgiu. Vorbim de aspecte extrem de importante, cum ar fi înălțime, greutate sau păr, care ar corespunde.

Ana, o prietenă a Simonei a explicat povestea tinerei dispărute pentru Antena3.ro și apelul pe care l-a lansat pe Facebook în speranța că își va găsi prietena.

Simona Ghinea, tânăra dispărută în mod misterios în București

"Ultima dată am vorbit cu Simona pe 19 octombrie, când îmi povestea foarte veselă că s-a mutat cu noul ei iubit. Am postat în seara asta pe un grup de pe o rețea de socializare că prietena mea a dispărut sâmbătă dimineața, în jurul orei 05.00 pentru că niciun prieten nu mai știe nimic de ea de trei zile.

Nu se mai poate lua legătura cu ea, nimeni nu știe unde este, nici iubitul ei, nici bunicul ei, singura parte din familie pe care o mai are.

Simona este înaltă, 1.70m, e slabă, aproximativ 40 de kilograme, părul lung, ochii căprui, tenul măsliniu.

Abia astăzi am aflat și eu de la o prietenă care a share-uit ceva pe Facebook. Atunci m-am alarmat. Suntem prietene de câțiva ani și am încercat să iau legătura cu cât mai multe persoane, să pot să mă informez și să fac ceva.

”Nu trebuie să fie ea și nu poate să fie ea. Refuz să cred”

În momentul în care am văzut știrea de la Giurgiu m-am alarmat. Am văzut în comentarii pe cineva care vorbea despre acest caz și toată lumea spunea că totul corespunde cu ce a declarat Poliția și m-am speriat foarte rău. Bineînțeles că am zis că nu e ea, nu trebuie să fie ea și nu poate să fie ea. Refuz să cred.

Oricum, din punctul meu de vedere, conform detaliilor, nu poate fi Simona. Nu corespunde înălțimea, nu corespunde mărimea la încălțăminte, Simona poartă 38-39, iar Poliția a declarat că în acel caz e vorba de o mărime de 35-36. Se precizează că persoana are un mic defect la dantură, că avea dantura impecabilă și avea doar un dinte lipsă. Simona nu avea o dantură așa de bună.

De aceea, tind să cred că nu este ea.

Iubitul Simonei a declarat că a dispărut și nu știe nimic de ea

Cu prietenul ei a vorbit o altă prietenă de-a ei. El a sunat-o și a întrebat-o pe Facebook dacă a văzut-o pe Simona. Ea a zis că nu, iar el i-a zis că pur și simplu a dispărut și nu știe nimic de ea.

Eu nu știu nimic despre el, doar ce mi-a spus ea că s-au mutat împreună și atât. Doar ce mi-a spus bunicul ei că nu este un om tocmai în regulă", a declarat Ana, prietena Simonei.

Bunicul ei o așteaptă acasă

De asemenea, prietena Simonei a lansat și un apel.

"Rog din suflet pe toată lumea care o vede să sune la 112. Bunicul ei o așteaptă acasă și toți prietenii ei vor să știe că este bine. Pentru tine, Simona, vrem să știm că ești bine. Vrem să te știm bine și să ne dai un mesaj că ești în siguranță", a fost apelul tinerei către cei care ar putea avea informații despre fata dispărută, dar și către Simona.