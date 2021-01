Primarul Caransebeşului, Felix Borcean, a explicat de ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 în etapa 1: "Încerc să fiu un exemplu”

Mai mulţi primari s-au vaccinat deja împortiva Covid-19 în etapa 1 şi au anunţat acest lucru pe reţelele de socializare.

Este şi cazul primarul municipiului Caransebeş, Felix Borcean, care a anunţat pe Facebook că s-a imunizat anti-Covid-19, chiar dacă nu se încadrează în specificul Etapei I de vaccinare.

El a motivat acest demers precizând că s-a vaccinat la insistenţele medicilor care au mai rămas cu un rest de substanţă.

„Nu ştiu exact cum şi-au gpospodărit dânşii vaccinurile acolo, dar eu am fost sunat încă dinainte de sărbătorile de iarnă, dacă aş dori să mă programez pentru vaccinare şi evident am spus nu. Cu atât mai mult cu cât la un test pe care eu l-am făcut anterior, un test de sânge s-a dovedit că aş fi avut acest virus sau am fost asimtomatic, probabil şi am spuns că nu are rost.

Am mai fost sunat odată şi săptămâna trecută şi a treia oară am cedat. M-am gândit că şi eu aş putea să dau un exemplu, de aceea am şi făcut postarea pe Facebook”, a spus pentru Antena 3 primarul municipiului Caransebeş, Felix Borcean

Felix Borcean: „Eu nu-mi risc viaţa pentru politică sau publicitate, ci încerc să fiu un exemplu”

”Nu am încercat să-i conving pe cei sceptici de importanţa vaccinului, dar celor nehotărâţi le pot spune doar atât: nu doare deloc. Celor cârcotaşi: eu nu-mi risc viaţa pentru politică sau publicitate, ci încerc să fiu un exemplu, de data asta pozitiv, că negativ am fost destul. Cât despre istoricul vaccinurilor, la fel de simplu vă spun că ele au salvat omenirea şi a crescut, semnificativ, speranţa de viaţă, nu de moarte. Dacă acum voi avea un cip implantat, niciun necaz, m-am obişnuit cu supravegherea de toate felurile”, a scris Borcean pe Facebook.

Un primar din Călărași a sărit peste rând și s-a vaccinat împotriva COVID-19: ”Nu m-a interesat să iau locul la nimeni, chiar nu e cazul”

Primarul liberal al localității Alexandru Odobescu din județul Călărași, Niculae Eremia, s-a vaccinat deja împotriva COVID-19, deși nu este inclus în această etapă de vaccinare.

El a declarat că a reușit să se vaccineze pentru că a rămas o doză și ”s-a putut”.

”A fost programat asistentul medical de la noi (de la dispensarul din comună -n.r.) să își facă vaccinul. Mi s-a spus că eu nu pot să îl fac acum, că nu mă încadrez, și am zis că dacă există posibilitatea și rămâne vreun vaccin pot să stau să mă vaccineze și pe mine. Și a rămas și m-am vaccinat”, a declarat Eremia, potrivit hotnews.ro.