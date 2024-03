Femeile de succes din Ilfov, premiate de ziua lor la Gala Idealul Feminin

Zece femei de zece care ating excelenţa în domeniile în care lucrează au fost premiate de 8 Martie în cadrul Galei Idealul Feminin. Este o recunoaştere a efortului, pasiunii, devotamentului și rezultatelor excepţionale pe care zece femei din județul Ilfov le-au atins în domenii diferite de activitate.

8 Martie a fost o oportunitate pentru a scoate în evidenţă mai multe femei de succes. Acestea au fost premiate în Gala Idealul Feminin IF.

"Eu am deveni avocat pentru că asta voiam să devin de la început. Mama mea şi-a dorit foarte tare să fie avocat. Din cauza unei chestiuni de familie.", a declarat Ionela Toader Georgescu.

"Trăiesc fiecare caz în parte şi îl trăiesc ca şi când ar fi al meu. Încă de când eram mică, evident îmi plăcea să o văd pe mama îmbrăcată frumos şi avea servietă şi îmi doream hainele şi servieta ei", a explicat şi Oana Toader.

Evenimentul a fost dedicat femeilor care reprezintă cu succes zece meserii și domenii profesionale din judeţul Ilfov.

"Sunt medic anatomo-patolog de vreo 27 de ani, dintre care 22 de ani sunt petrecuţi în spitalul ăsta, care mi-e foarte drag", a dezvăluit dr. Mădălina Marcu.

"Asistentul medical trebuie să fie un om tare bun, să fie empatic, să fie un profesionist cu suflet", a explicat Alina Ivanovici, asistent medical.

Şi în domeniul educaţiei au fost femei care au excelat.

"Este singurul liceu din Ilfov aflat în dublă subordonare: Ministerul Agriculturii şi Ministerul Educaţiei. Sunt calificări profesionale pe care noi le-am gândit pentru viitorii noştri elevi sau absolvenţi", a declarat Marinela Culea, directoarea liceului "Cezar Nicolau" din Brăneşti.

Totodată, Ştefan Rădulescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, a dezvăluit, în cadrul Galei Idealul Feminin, că Marinela Culea, directoarea liceului "Cezar Nicolau" din Brăneşti, a fost desemnată "Profesorul Anului din Mediul Rural" în anul 2023.

La celebrul laser de la Măgurele lucrează şi mai multe femei de succes.

"Lucrez la Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei de la Măgurele - Ilfov. Lucrez acolo din 2008, din ianuarie, când am început doctoratul în fizică. Am avut un proiect european în care am făcut senzori pentru gaze toxice, cu diferite materiale, pentru a detecta amoniac, dioxid de carbon", a spus Alexandra Palla, cercetător.

"Să avem un cercetător cu atât de mult succes, o doamnă, de 8 martie, în judeţul Ilfov, la Măgurele, este un lucru extraordinar. În calitate de preşedinte al Comisiei de Industrie şi Cercetare din Parlamentul European, îmi doresc să aveţi succes. Platforma de la Măgurele poate deveni cu adevărat un hub european de cercetare şi felicitări pentru iniţiativa de a organiza Gala Idealului Feminin împreună cu Antena 3 CNN", a declarat Cristian Buşoi, europarlamentar.