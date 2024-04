Un ceas care a aparținut celui mai bogat om de pe Titanic s-a vândut la licitaţie pentru o sumă record

Ceasul de aur al unui om de afaceri care a fost pasager pe vasul Titanic a fost vândut la licitaţie cu aproape 1,4 milioane de euro. Suma reprezintă un record pentru un obiect asociat cu vasul care a devenit cunoscut după ce s-a scufundat în Oceanul Atlantic.

Iniţial, estimarea era de până la 200.000 de euro, dar se pare că dorinţa pentru achiziţionarea artefactului şi-a spus cuvântul.

Primul proprietar al ceasului a fost şi cel mai bogat om de pe Titanic. Acesta avea 47 de ani.

This gold engraved pocket watch was found on the body of John Jacob Astor, recovered after the Titanic sinking. It was estimated to sell for up to £150,000 at auction--it sold for £900,000. pic.twitter.com/lE6oIZUHJy