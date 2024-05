"Mâna lui Dumnezeu", fenomen cosmic rar, la 1.300 de ani-lumină de Pământ, surprinsă de un telescop

"Mâna lui Dumnezeu", surprinsă într-o serie de imagini de telescop, este un fenomen cosmic rar întâlnit, potrivit astronomilor.

Sursa foto: Profimedia Images

Camera pentru energie întunecată a surprins o imagine uimitoare a „Mâinii lui Dumnezeu”, o nebuloasă ce conține praf cosmic dens, aflată la 1.300 de ani-lumină de Pământ, în constelația Puppis, potrivit CNN.

Camera este montată pe telescopul de 4 metri Víctor M. Blanco de la Observatorul interamerican Cerro Tololo din Chile.

Globulele cometare sunt un tip de globule Bok, sau nebuloase întunecate. Acești nori cosmici izolați sunt plini de gaz și praf dens, care sunt înconjurați de material fierbinte și energetic.

Globulele cometare sunt unice, deoarece au cozi extinse, precum cele observate pe comete – dar acesta este singurul lucru asemănător cu o cometă la ele.

Astronomii încă nu știu cum ajung globulele cometare să existe în structuri atât de distincte. Din punct de vedere istoric, oamenilor de știință le-a fost, de asemenea, greu să detecteze norii slabi.

Noua imagine a caracteristicii strălucitoare de culoare roșie asemănătoare unei mâini o prezintă pe „CG 4”, una dintre multele globule cometare găsite în galaxia Calea Lactee. Norul răsucit pare să se îndrepte spre o galaxie spirală cunoscută sub numele de ESO 257-19 (PGC 21338). Dar galaxia se află la peste 100 de milioane de ani lumină distanță.

CG 4 are un cap principal din praf dens, care seamănă cu o mână și măsoară 1,5 ani-lumină în diametru, și are o coadă lungă care se întinde pe 8 ani-lumină. Un an-lumină reprezintă distanța pe care lumina o parcurge într-un an, care este de 9,46 trilioane de kilometri.