Situaţie revoltătoare în Bucureşti. Un apartament a fost ocupat abuziv: "Sunt mai răi ca tâlharii la drumul mare"

Situaţie revoltătoare în Bucureşti. O femeie care s-a trezit că niște necunoscuți i-au ocupat apartamentul și nu îi poate da afară aşteaptă de două luni ca autoritățile să rezolve problema.

Familia cu şase copii, care s-a mutat abuziv în apartament, spune că a închiriat locuinţa de la o rudă a femeii. Proprietara spune însă că nicio rudă nu a dat locuinţa spre închiriere.

În lipsa unei hotărâri judecătoreşti, noii locatari pot sta liniştiţi în casă, fără să poată fi evacuați.

Anchetatorii fac în continuare cercetări pentru infracțiunea de tulburare de posesie, însă în astfel de cazuri legea spune că o persoană poate fi evacuată doar cu ordin judecătoresc.

"Sper să se dea un verdict favorabil. Am economisit și am adunat ban pe ban, că nu cumpăram aici în zona asta", spune proprietara.

"Poate s-or gândi domnii parlamentari să modifice, că uitați ce se poate întâmpla. Să intre peste tine în casă n-am mai pomenit. Sunt mai răi ca tâlharii la drumul mare.

Am zis că nu-i adevărat când am văzut. Am zis că e un vis urât și din păcate toate s-au întâmplat în realitate", a mai spus femeia.