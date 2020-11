Femeia arsă în valiză a fost identificată. Era casătorită și avea doi copii

Identitatea victimei este deocamdată protejată de procurori. Potrivit unor surse Antena 3, femeia avea 32 de ani, era casătorită și avea doi copii.

Tânăra provenea din Ilfov și nu a fost dată dispărută de familie.

Sursele Antena 3 susțin că femeia avea un serviciu pe timpul zilei, iar seara se ocupa cu prostituția.

Se fac audieri simultane în București, Giurgiu și în Teleorman.

Femeia arsă în valiză a fost identificată

Pentru moment, identitatea victimei nu va fi făcută publică.

Alex, unul dintre șoferii audiați de anchetatori în cazul oribilei crime din Ghimpați, a povestit pentru Antena 3 ce s-a întâmplat în noaptea în care o tânără a fost ucisă, băgată într-o valiză și incendiată pe câmp, pe marginea DN 6, în Giurgiu.

"Eu lucrez în București, am ieșit pe la 22.00 de la muncă. Eram cu iubita mea și am văzut un foc pe câmp. Afară ploua și chiar ne miram cum a putut să ia foc pe câmp în timp ce ploua.

Am ajuns acasă și apoi a trebuit să ducem niște veri la Mihăilești, iar în drum spre Mihăilești am văzut pompierii și SMURD. Am crezut că e ceva accident.

Când eram la Mihăilești ne-au sunat niște prieteni și ne-a anunțat că a fost o persoană incendiată. Am fost toți acolo și nu ne venea să credem. De la focul acela mic pe care l-am văzut când am trecut prima dată, să ardă o persoană, un suflet.

Aseară, ne-au sunat de la Poliție și mi-au dat o foaie să zic tot ce am văzut. O mărturie.

Știu și niște prietenii de-ai mei care au făcut și live. Eu nu am făcut. Am fost la o distanță de aproape zece metri de foc, mi-a fost și mie teamă să văd o persoană arsă", a declarat Alex, unul dintre tinerii care a ajuns printre primii la locul oribilei crime.

