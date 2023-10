"Îşi punea muzică de jale şi plângea!". O femeie din Botoşani şi-a omorât soţul şi a spus tuturor că a făcut-o singur

O femeie dintr-un sat din Botoşani şi-a omorât soţul şi apoi a spus tuturor că a făcut-o singur, însă medicii legişti au fost cei care şi-au dat seama de minciună.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 14 octombrie 2023, în casa familiei din Răuseni, judeţul Botoşani. Femeia, Elena Stoleriu, a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a cerut ajutor, după ce şi-a găsit soţul într-o baltă de sânge, cu un cuţit înfipt în zona gâtului.

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, femeia le-a povestit vecinilor că soţul ei, aflat în depresie, şi-ar fi pus singur capăt zilelor. Aceeaşi poveste a spus-o şi poliţiştilor.

Ulterior, trupul neînsufleţit al bărbatului în vârstă de 44 de ani a fost dus la Medicina Legală, acolo unde legiştii au efectuat autopsia, ocazie cu care au stabilit că acesta nu s-ar fi putut lovi singur cu cuţitul în zona care a fost înjunghiat. Astfel, medicii l-au înştiinţat pe procurorul de caz, iar acesta, împreună cu poliţiştii, a audiat-o pe soţia victimei.

În urma audierii, Elena Stoleriu a fost reţinută pentru 24 de ore sub acuzaţia de omor - violenţă în familie, iar judecătorii de la Tribunalul Botoşani au admis cererea de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile, potrivit jurnaliştilor de la monitorulbt.ro.

"El era în depresie de vreo săptămână. Începuse să plângă. A zis că nu poate ieși afară, avea vin și rachiu. A zis că-și pune rachiu. El a mâncat. Când am venit înapoi de afară l-am găsit lat. El era îmbrăcat când am plecat și când am venit înapoi era în boxeri, ud. În casă nu era nimeni. Am pus mâna pe el. Era cald. Era pe jos. Era sânge, i-am luat cuțitul de lângă el. După aceea am căutat telefonul. M-am uitat printre haine, am sunat la 112. Era nouă seara când am sunat. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Ca nu a dat niciun semn. Tot spunea că e în depresie. Își punea muzică de jale și plângea. Tot spunea să mergem la mama. Eu cred că s-a sinucis. Nu ne-am certat deloc în ziua aia”, a fost declaraţia cu care, iniţial, femeia i-a minţit pe anchetatori şi a încercat să îi convingă că soţul ei s-a sinucis.