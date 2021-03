O femeie din Braşov a mers două ore cu maşina pentru a se vaccina cu serul preferat

''La Braşov nu mai erau locuri, la sfârşitul lui ianuarie când am încercat să mă programez. La Miercurea Ciuc erau vreo 2.000 şi ceva de locuri. La sfârşitul lui ianuarie am făcut programarea. Problema este că noi am avut COVID în decembrie şi nu ne-am grăbit să ne programăm foarte repede, pentru că ni s-a spus, că trei luni, în principiu avem imunitate şi atunci nu m-a interesat să fie repede şi am ales data de 13 martie.

Probabil la Miercurea Ciuc nu au fost atât de mult interesaţi să se vaccineze. O oră şi jumătate, dar a fost ok. Drumul este bun, zona este foarte frumoasă, deci nu m-a deranjat să fac o excursie până la Miercurea Ciuc. Atunci erau doar patru centre de vaccinare la Braşov, cred că a fost o proastră organizare. Important este că am reuşit să îi vaccinez pe ai mei'', a spus femeia din Braşov care s-a vaccinat la Miercurea Ciuc.

Aproape 60.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, perioadă în care au fost raportate 271 de reacții adverse, a anunțat marți Comitetul Național de Coordonare a Activității privind Vaccinarea împotriva Covid-19 (CNCAV).

De la începutul campaniei de vaccinare, au fost imunizate în România 1.531.482 persoane, din care 738.642 au primit ambele doze.

Aproape 60.000 de persoane, vaccinate în ultimele 24 de ore. 271 de reacții adverse, raportate

Potrivit CNCAV, din cele 59.984 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore, 44.299 au primit prima doză de vaccin, iar restul a doua doză. 40.789 de persoane au fost imunizate cu vaccin Pfizer, 12.132 cu Moderna și 7.063 cu AstraZeneca.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal