Femeie cu dizabilități, atacată cu ouă și faină de patru adolescenți. Tinerii au fost arestați

Patru adolescenți au atacat o femeie cu dizabilități, aruncând în ea cu ouă și făină. Aceștia au fost arestați ulterior.

Mai mult, după ce au umilit-o, tinerii au făcut o poză cu aceasta.

Victima de 49 de ani se odihnea pe o bancă din parc atunci când cei patru adolescenți, de 15 și 17 ani, au început să arunce cu făină și ouă în ea.

Femeia a depus o plângere la poliție împotriva acestora.

Police investigating an assault on a woman aged in her 40s on Friday in Bury St Edmunds on St Olaves Road have released four teenagers on bail. https://t.co/sfpd0eHGAL