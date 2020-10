Femeia de 38 de ani ucisă cu bestialitate la Timişoara era căsătorită şi avea doi copii

Minorul a făcut prima oprire la un magazin mic din cartier. Pe imaginile pe camerele de supraveghere se observă cum a vrut să intre, a deschis ușa, iar apoi s-a răzgândit și a fugit.

Femeia care se afla în acel moment înăuntru se gândește acum cu groază că ea ar fi putut să îi fie victimă.

''Am auzit că vine cineva foarte repede, se apropie de ușă, o deschide și la fel de repede se întoarce. M-am ridicat, am ieșit afară să văd cine a fost, nu am văzut pe nimeni. Apoi m-am speriat și m-am încuiat înăuntru. Am văzut și poza cu făptașul și am tras concluzia, că de fapt, da, fusesem într-un mare pericol și persoana era cea care a comis acea crimă'', povesteşte vânzătoarea unui magazin.

Antena 3 a obținut imagini în exclusivitate cu minorul de 16 ani care a ucis-o pe femeia de 38 de ani

Tânărul a plecat apoi la un magazin din apropiere unde lucra femeia de 38 de ani. A aşteptat până când aceasta a plecat spre casă şi a urmărit-o. Când a ajuns într-o zonă întunecată şi pustie, a atacat-o cu bestialitate.

Femeia se pare că era căsătorită şi avea doi copii

Minorul provenea se pare dintr-o familie destrămată și fusese abandonat de mamă de la o vârstă fragedă

Tânărul de 16 ani riscă acum ani grei de închisoare. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi urmează să fie judecat pentru omor şi tâlhărie.