O altă crimă îngrozeşte România! Imagini în exclusivitate cu criminalul de 16 ani de la Timişoara. Victima, urmărită şi bătută

O altă crimă a îngrozit România. Un băiat de 16 ani din Timișoara a ucis cu sânge rece o femeie pe o stradă din Timișoara.

Minorul provenea se pare dintr-o familie destrămată și fusese abandonat de mamă de la o vârstă fragedă.

Atacatorul a fost prins la scurt timp după crimă

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere obținute în exculusivitate de Antena 3 se vede cum victima este urmărită.

Polițiștii au stabilit că agresorul a urmărit-o din momentul în care a ieșit de la serviciu.

Vecina atacatorului spune că era agresiv de mic și bătea copiii

''Ştiu că locuia împreună cu tata într-un vagon şi mătuşa lui cu cele două fetiţe şi băieţeul micuţ de un an de zile locuiau chiar lângă vagonul respectiv într-un container. A mers o perioadă la şcoală, dar a abandonat-o. De mic era agresiv, era bătăuş, bătea copiii. Chiar am fost şocată! Nu am putut să dorm toată noaptea când am aflat că el a putut să facă aşa ceva. Ştiţi cum, fiind abandonat de mama de mic copil...'', a spus vecina atacatorului.