Femeie de 37 de ani cu tumoare craniană de 5 cm, operată de urgență la Iași: ”Am un băiețel de 4 ani acasă pe care l-am lăsat singur”

Ea povestește că totul a pornit de la niște dureri de cap insuportabile, care au dus-o chiar și la psihiatru.

Ionela Florentina Pârlog, a spus că din cauza durerilor de cap a ajuns și la psihiatru. În ultimele zile înainte de a ajunge la Iași, a început să aibă, pe lângă dureri de cap, și stări de vomă. Acest fapt i-a determinat pe medici să o ducă de urgență, cu elicopterul, la Spitalul Clinic de Urgență ”Prof.dr. Nicolae Oblu” Iași.

”Am avut dureri de cap și nu am știut de la ce sunt durerile de cap. Am făcut niște investigații mai amănunțite, am ajuns până la psihiatru și în urmă cu șapte, opt zile am avut și vomă. Am chemat salvarea și m-au dus la spital pe Brăila, pe UPU.

Acolo mi-au făcut două tomograf, mi-au luat analize, au fost foarte prompți și mi-au spus că nu este nimic pe psihiatrie, mi-au spus pur și simplu că am o tumoare. Mi-au făcut legătura cu Iașul și m-au adus cu elicopterul pe urgență a doua zi. M-au preluat imediat, mi-au făcut din nou analize aici, investigații și în câteva zile m-au luat la operație. Nu am crezut, vă dați seama. Am și un băiețel de patru ani acasă pe care l-am lăsat singur. Toată admirația mea.

Nu mă așteptam la atât de multă promptitudine, chiar nu mă așteptam. Mi-a fost salvată viața și nu pot să fiu decât recunoscătoare și toată admirația mea. Nu am cuvinte. Felicitările mele. Nu sunt cuvinte. Foarte emoționant, am plâns foarte mult.

Sunt emoții prea mari ca să se poată descrie în cuvinte așa ceva. Am speranțe, am speranțe să mă duc să-mi văd copilul care e singurul lucru care contează”, povestește femeia, după operația suferită.

Conf. Univ. Dr. Lucian Eva, manager la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași spune că unitatea medicală are experiență în astfel de tumori cerebrale.

”La nivelul Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași acidul 5-aminolevulinic (5-ALA) este utilizat frecvent ca protocol standard de rezecție a glioamelor cu grad înalt (glioblastom) în tumorile cerebrale.

Cu ajutorul preparatului Gliolan am reușit o localizare, delimitare și implicit o rezecție de 98% a tumorei, îmbunătățind prognosticul și crescând calitatea vieții pacientei. Este vorba despre o substanță de contrast care se fixează pe celulele tumorale, delimitând mult mai ușor tumora de țesutul sănătos din jur. Intervenția chirurgicală a durat aproximativ trei ore și a fost un real succes”, a spus medicul.

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași este primul spital public din România care a introdus terapia moleculară, rezecția glioamenlor de grad înalt cu ajutorul acidul 5-aminolevulinic (5-ALA), preparatul Gliolan.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal