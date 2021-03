Femeie filmată în timp ce zgârie mașinile parcate pe o stradă din Pitești - VIDEO

În cateva secunde a vandalizat autoturismul al cărui proprietar a anuntat Politia. Agentii au reusit sa o identifice pe femeie. Are 47 de ani si a fost internata in spital pentru ca se banuieste ca ar avea probleme psihice. Nu este un singur pagubit. Ci, dupa aparitia imaginilor, politistii si-au dat seama ca este suspectul pe care il cautau in mai multe dosare. Femeia a vandalizat autoturisme din cartiere diferite ale orasului,folosind un obiect ascutit cu care lasa X-uri pe usi sau pe capote.

Pentru o astfel de faptă, un bărbat de 74 de ani din Iaşi a fost condamnat de magistraţii Judecătoriei Iaşi, la 5 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a zgâriat cu cheia ambele portiere de pe partea dreaptă ale unei maşini de lux.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal