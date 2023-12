Fenomenul overbooking, un pericol pentru pasageri. Oamenii se trezesc fără loc în avion, deși au bilet

Sărbătorile de iarnă aduc aglomerație în aeroporturi, dar și numeroase probleme, precum situația în care pasagerii se trezesc fără loc în avion, deși au cumpărat bilet.

Sursa foto: Profimedia

Fenomenul numit "overbooking" se referă la cazul în care companiile de zbor vând mai multe bilete decât locurile disponibile în realitate, totul pentru a se asigura că nu ies în pierdere.

Pasagerii se confruntă cu această situație mai ales în perioada sărbătorilor, fiind lăsați, în momentul în care ajung la aeroport, fără loc în avion.

Pentru a se asigura că nu ratează cursa, pasagerii trebuie să îndeplinească anumite condiții, anume: să se prezinte din timp la aeroport, să înregistreze bagajul și să fie atenți la informațiile comunicate înainte de urcarea în avion.

Vacanța de iarnă este una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, atât în ceea ce privește plecările, cât și sosirile.

Cea mai sigură variantă de protecție este asigurarea pentru zbor, un fel de poliță care acoperă costul biletului de avion și cheltuielile legate de călătoria cu acesta.

Chiar dacă nu există o asigurare în cazul unei anulări sau întârzieri mari, costul biletului trebuie să fie rambursat pasagerului.

În plus, atunci când zborul are o întârziere mai mare de trei ore, pasagerul are dreptul la despăgubiri, conform reglementărilor europene.

Primul pas este ca pasagerul să se adreseze companiei aeriene, însă s-ar putea ajunge, în a doua fază, chiar la Protecția Consumatorului.

Totuși, despăgubirile se acordă tot mai greu, conform specialiștilor în turism, iar acesta este și motivul pentru care mulți pasageri se lasă păgubași.