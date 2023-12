Ferma Dacilor nu avea nici măcar autorizație de construcție. Prefect: ”Tot acest flux al documentelor nu a existat”

Pensiunea Ferma Dacilor nu avea nici măcar autorizație de construcție. Prefectul județului Prahova a declarat că, din documentele primăriei de la Tohani, rezultă că pensiunea avea doar un certificat de edificare a construcțiilor, eliberat în baza unui raport de expertiză.

”După lichidarea incendiului, aseară am convocat, la sediul primăriei, administrația locală, am evaluat primele documente, am constatat că nu există autorizație de construcție, proprietarii au intrat în legalitate în toamna anului 2020, printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției.

Acum, eu am convocat toate structurile de specialitate, urmând să facem o evaluare a tuturor documentelor și să vedem cronologia acestor hârtii și cronologia controalelor care s-au făcut la pensiunea respectivă”, a declarat prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu.

Prefectul județului Prahova a spus că nu a reușit să ia legătura cu patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu.

”Nu, nu am intrat în contact cu el, datorită faptului că el a fost prezent la fața locului toată ziua, numai că a fost chemat la audieri și nu am reușit să intru în contact direct cu proprietarul pensiunii”, a spus prefectul.

Întrebat dacă patronul Cornel Dinicu avea voie să construiască pensiunea fără autorizația de construcție, Virgiliu Nanu a răspuns:

”Nu, nu există așa ceva. Orice construcție se construiește în baza unei autorizații de construire. Ar trebui să existe un certificat de urbanism, avize și, implicit, autorizația de construire. Printre avizele necesare obținerii autorizației de construcție ar trebui să existe și avizul de la ISU, urmând ca după finalizarea construcției, după recepția lucrării, să se elibereze și autorizația de securitate la incendiu. Tot acest flux al documentelor nu a existat. Așa cum spuneam mai devreme, ei au intrat în legalitate, pe baza unei modificări legislative, printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției”, a spus prefectul județului Prahova.

Cu toate acestea, un lucru este important de aflat, și anume: cine este vinovat de lipsa acestei autorizații.

”Acum se fac cercetări, s-a deschis un dosar penal de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, urmează să vedem concluziile dânșilor. Între timp, au fost convocate toate aceste structuri, să verificăm cronologia documentelor și să putem trage niște concluzii cu privire la existența acestor construcții.

Mai mult decât atât, am chemat și administrația locală, pentru că vrem să vedem dacă există o autorizație de funcționare. Dacă există, să vedem care sunt documentele care au stat la baza eliberării acestei autorizații de funcționare. Dacă nu, verificăm să vedem dacă există această solicitare, ce s-a solicitat, de ce s-a respins dacă s-a respins și vom face toată această analiză.

Cert este că administrația locală cred că știa de existența acestei pensiuni. Vreau să văd ce demersuri s-au făcut de la momentul 2020 și până în prezent”, a mai explicat Virgiliu Nanu, prefectul județului Prahova.