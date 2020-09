Fetiță de opt ani snopită în bătaie de alte două fete, în repetate rânduri, în Motru

"La data de 14 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariției in spațiul public a unor imagini in care doua fetițe exercitau acte de violența împotriva alteia.

În urma cercetărilor a reieșit faptul că, la data de 12 septembrie a.c., două minore, ambele de 11 ani, din municipiul Motru ar fi exercitat acte de violența asupra unei alte minore, de 8 ani, din localitate, în timp ce se aflau în zona blocurilor în care locuiesc și ulterior pe scara unui bloc.

In cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru", se arată într-un comunicat al Poliției.