Fifor: Nu am terminat negocierile cu companiile cu care va colabora Institutul Cantacuzino pentru producţia de vaccinuri, sper să anunţăm la finalul anului un rezultat

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) nu a finalizat negocierile cu companiile cu care va colabora Institutul Cantacuzino în vederea producţiei de vaccinuri, susţine ministrul Mihai Fifor, exprimându-şi speranţa că va anunţa un rezultat la finalul acestui an, asta după ce în vară a spus că în luna septembrie va anunţa care va fi compania parteneră. Fifor a adăugat că o fabrică de producţie de vaccinuri ce vor purta numele Institutului Cantacuzino va fi construită anul viitor, la marginea Bucureştiului.

„Anul 2019 va insemna revenirea în sistem, reînchegarea echipei de profesionişti prin încadrarea posturilor scoase la concurs. Vom putea spune cu cine mergem la drum pentru producţia de vaccin şi vom pune piatra de temelie la noua fabrică de producţie de vaccinuri. (...) Nu am terminat negocierile (cu companiile străine, n.r.). Nu am discutat cu o singură companie, am încercat să avem o paletă cât mai mare, ca să alegem pentru Cantacuzino compania care oferă cele mai bune condiţii de colaborare. Suntem pe final cu aceste negocieri. Vom putea anunţa, sper, până la finalul anului. Cât priveşte producţia de vaccinuri, noi avem o estimare că în 6-8 luni să construim fabrica, pentru a putea face şi transferul de tehnologie. De îndată ce vom avea un partener, vom şti ce fel de tehnologie este necesară. Eu sunt optimist, sper ca la finalul anului viitor să avem această facilitate”, a declarat minsitrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, într-o conferinţă de presă organizată la Institutul Cantacuzino.