Fiica Elenei Lasconi regretă fapta comisă şi nu mai vrea să intre în politica de tip "struţo-cămilă" din România

Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a anunţat, astăzi, într-o nouă postare pe Instagram, că regretă tot ce a spus atunci când şi-a acuzat propria mamă, dar şi că nu mai vrea să intre în politică. Totul după ce Elena Lasconi a anunţat, tot astăzi, că merge la Paris să îşi viziteze fiica.

Sursa foto: Facebook / Elena Lasconi alege Câmpulung Muscel | Instagram / theonlyoana

"În primul rând, aş vrea să le mulţumesc celor care mi-au arătat susţinere în perioada asta dificilă. Vă apreciez din toată inima. În al doilea rând, aş vrea să spun că regret felul în care am făcut declaraţia de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte şi să fac declaraţii când emoţia era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată şi este o lecţie destul de dură pentru mine, dar o lecţie pe care, vă jur că am învăţat-o.

Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar şi anume că avem foarte mult de muncă. Homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet. Înseamnă şi o dezaprobare, o discriminare. M-am gândit zilele astea şi la generaţile mai vechi LGBTQ+, care au suferit văzând că e criminalizat felul în care ele există. Nici nu îmi pot imagina cum s-au simţit aceşti oameni. Trebuie să ne folosim vocea şi pentru ei, nu numai pentru tinerii LGBTQ+ din România. Unii au spus că am folosit asta drept rampă de lansare în politică. Permiteţi-mi să vă liniştesc. Politica din România este mult prea struţo-cămilă ca să am eu ce să caut în ea. Din punct de vedere ideologic, mi se pare un haos. Dar ce îmi doresc din toată inima să fac este să susţin comunitatea LGBTQ+. Asta este ce vreau.

Îmi doresc să oprim acest scandal, să îl încheiem şi să pornim un dialog. Haideţi să fim mai buni şi mai toleranţi astăzi, să ne respectăm, dar vă rog frumos, vă rog din toată inima să înţelegeţi că o părere nu poate fi sinonimă cu un vot pentru îngrădirea unor drepturi. E foarte important să putem să pornim dintr-o zonă comună. Părerile sunt cu totul altceva. Haideţi să ne respectăm astăzi şi să începem să visăm la o Românie mai bună din toate punctele de vedere. La oameni mai fericiţi, la un trai mai bun. Haideţi să pornim un dialog. Vă mulţumesc că m-aţi ascultat", a declarat Oana Lasconi în noua postare de pe Instagram.

Elena Lasconi a anunţat că se pregăteşte să meargă la Paris pentru a discuta cu fiica ei şi pentru a o strânge în braţe. Aceasta a ținut să transmită mesajul pentru că "minciunile și intoxicările încă nu s-au oprit".

Cine este Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, primar USR în Câmpulung Muscel

Cine este însă Oana Lasconi? Ea se descrie pe Instagram ca fiind o "anticapitalistă transilvăneană în Paris". În vârstă de 31 de ani, este o susținătoare a drepturilor LGBTQ+, comunitate din care spune că face parte.

S-a mutat în capitala Franței în urmă cu șapte ani, pentru a-și urma pasiunea pentru gaming. Iar pe contul de Instagram are o seceră şi un ciocan şi se declară socialistă. În ultima postare, Oana Lasconi a transmis că nu exclude ideea de a intra în politică.