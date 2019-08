Filmul tragediei din Caracal. Personaje-cheie vorbesc

Foto: captură Antena 3

Povestea tragediei din Caracal pare să fie departe de a avea un sfârșit, iar întrebările despre ce s-a întâmplat cu Alexandra și Luiza sunt tot mai multe. Până în acest moment nu există nicio certitudine că adolescentele sunt decedate. În cazul Alexandrei Măceșanu a fost confirmat ADN-ul găsit în elementele dentare, dar rezultatele sunt preliminare, iar în cazul Luizei Melencu nu se știe absolut nimic.

Ce spun rudele fetelor și autoritățile:

Bunicul Luizei

„N-am fost obișnuiți ca Luiza să lipsească atâta timp și numai acele trei ore, de la 11.30 până la ora 14.30-15, ni s-a părut ceva de domeniul fantasticului. Am început să ne îngrijorăm. Eu venisem de la pescuit și am întrebat-o pe soție Luiza când vine, mi-a zis că e la Caracal, că îi trimisese mama ei niște bani. Am vorbit cu ea, mi-a spus că nu a putut să scoată că nu știu ce s-a întâmplat și mi-a zis că vine acasă. A vorbit și mama ei cu ea după ce am vorbit eu. Nu am insistat, nu am mai deranjat-o, a zis că vine acasă, am avut încredere în ea și am așteptat-o”.

Mama Luizei

„Primul răspuns care ni s-a dat a fost că fata e plecată cu Făt-frumos și că abia așteaptă să scape de caz. Așa mi-a zis un agent de poliție de la noi din sat. Timp de trei luni de zile noi nu am știut absolut nimic, doar când a apărut cazul Alexandrei. Ni se spunea că nu există nicio pistă”.

Tatăl Alexandrei

„A trecut o lună grea, ne macină în fiecare zi. Așteptăm în fiecare zi să o vedem cum intră pe poartă. Credem că e în viață, vorbim cu ea în fiecare seară. Le mulțumim celor care se roagă pentru noi, care trăiesc cu noi aceste clipe grele. Îi mulțumesc și Poliției pentru ce face pentru noi. Să dea Dumnezeu să fie bine și să o găsească. Mi-e foarte greu să vorbesc. Le spun tuturor să aibă grijă de copiii lor”.

Alexandru Cumpănașu

„În primele zile un puști de 20 de ani a căutat familia și a spus așa „acest Dincă pusese ochii pe mai multe fete, una din ele era Alexandra și ea nu a fost luată de psihopatul ăsta pentru el, ci pentru o rețea”. Atunci nu am dat așa mare atenție, am dat informația mai departe de îndată. Sunt și aici multe lucruri de discutat, dar după ce se termină cu ancheta. Această fată cuminte nu deschisese ochii în viață, la 15 ani multe alte fete au cunoscut ceea ce știu alții la 30. Alexandra nu, e genul de copil care nu prea a avut timp să înțeleagă ce înseamnă viața. Cred că pentru niște minți bolnave era cu atât mai interesant acel copil pentru a fi folosit pentru prostituție și alte lucruri bolnave. Ea nu a fost o victimă întâmplătoare, a fost filată, vânată, monitorizată și apoi a fost răpită”.

Mihaela Porime, purtător de cuvânt DIICOT

„Din punctul nostru de vedere, în ceea ce o privește pe victima minoră avem acel raport de expertiză medico-legală, care spune că ADN-ul găsit în elementele dentare aparțin acesteia în proporție de 99,9%. Sunt constatări preliminare, într-adevăr. Acum așteptăm să vedem fragmentele osoase găsite în lizieră. Noi am solicitat continuarea expertizei asupra tuturor materialelor de probă găsite. Au fost niște oase selectate, nu au fost analizate toate probele pe care noi le-am trasmis la IML. S-a confirmat faptul că a incendiat în acel butoi, s-au găsit acele fragmente osoase. Am făcut cercetări la fața locului la acea lizieră, unde s-au găsit alte fragmente osoase”.

Valentin Sitaru, fost criminalist

„Certitudini ce avem în acest caz? S-a stabilit locul de unde a sunat fata, s-a stabilit că telefonul aparține Alexandrei și s-a stabilit, prin recunoașterea vocii de către părinți, că Alexandra ar fi sunat. Ar mai fi mașina autorului. Probațiune directă prea puțină. Da, s-au găsit niște oase. Că aparțin sau nu Alexandrei, deocamdată am înțeles că sunt rezultate preliminare. Că ai găsit niște oase nu înseamnă că ai găsit tot corpul

Georgiana Hossu, procurorul-șef adjunct al DIICOT Craiova

„S-a dispus extinderea acțiunii penale față de inculpatul Dincă Gheorghe și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, constând în aceea că la data de 25 iulie 2019, în jurul orelor 12, la domiciliul său din Caracal, ar fi ucis-o pe minora de 15 ani pe care o răpise în scopul exploatării sexuale, o sechestrase și o violase. În cauză există elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de minori, respectiv recrutarea, transportarea și adăpostirea minorei prin constrângere, răpire și profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra. Vă rog să aveți în vedere faptul că inculpatul este o persoană cu o constituție fizică masivă în fața căruia minora de 15 ani nu a avut nicio șansă să se apere. În urma percheziției efectuate la domiciliul inculpatului, în cenușa aflată într-un butoi metalic au fost identificate mai multe fragmente de oase calcinate și dinți de natură umană. Alături de aceste fragmente au fost găsite trei inele, un lănțișor, alte două fragmente de lănțișoare, o bucată metalică de formă dreptunghiulară și o bucată similară a unei monturi de inel ce prezentau urme de ardere. În autoturismul inculpatului a fost descoperit un cercel. Aceste bijuterii au fost recunoscute de mama minorei ca aparținând fiicei sale”.

Claudiu Lasoschi, avocatul din oficiu al lui Dincă

„El spune că n-a avut intenția să le ucidă pe cele două fete și, fiind într-o puternică stare de tulburare, a lovit-o, a căzut, a dat cu capul de ciment și a decedat, și una și alta. Deosebirile au fost că Luiza a vrut să plece acasă și el s-a supărat și a lovit-o, iar la Alexandra a fost chestiunea că i-a spus el să nu atingă nimic și a văzut el că telefonul era aprins. Vizavi de Alexandra, după ce a văzut că a decedat, s-a gândit să o incinereze. El zice că a pus-o întreagă în butoi. Incinerarea a durat multe ore, s-au depășit șase ore. De rămășite nu a spus nimic. A zis că nu a luat din butoi rămășițele”.