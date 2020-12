Firea, despre lipsa apei calde în Bucureşti: "Fizic mă doare inima când văd ce se întâmplă. ELCEN se spală pe mâini, nu îi pasă”

Sute de blocuri din Capitală nu au căldură din cauza avariilor sau a faptului că în reţea nu e presiune. Potrivit Termoenergetica lista blocurilor care nu au căldură sau apă caldă se întinde pe 28 de pagini.

Despre această situaţie, Gabriela Firea a precizat că îi pare rău că, după ce reuşise alături de echipă sa, să ducă lucrurile într-un echilibru acum asistă la un regres şi nu la un progres. Mai mult, ea îl acuză pe primarul ales al Capitalei că nu face nimic pentru a remedia situaţia în timp ce reprezentanţii ELCEN spun că e nevoie de timp ca moleculele de apă caldă să ajungă în calorifere.

"Pe mine mă doare sufletul, fizic mă doare inima când văd ce se întâmplă în București, pentru că am muncit patru ani și eu și echipa mea și îmi pare că toată această munca a noastră în care dusesem lucrurile întru echilibru şi toate domeniile ajunseseră să performeze, acum în loc fie un progres e un regres", a spus Gabriela Firea la emisiunea "Subiectiv".

Ea a reamintit că pe toată perioada mandatului său a anunţat constant că ELCEN nu livrează agentul termic la parametrii necesari.

"Eu am explicat cetățenilor că de multe ori, pe parcursul sezonului rece anumite cartiere nu aveau apă caldă și căldură ELCEN-ul care ține de guvern, deci producătorul de energie termică, nu ne livrează la presiunea necesară și la temperatura necesară agentul termic. Exclud avariile când este foarte frig și poate să mai apară la avarie ici colo, pentru că ţevile au 50, 60 de ani și se sparg, deci le exclud", a mai spus Firea.

Gabriela Firea: "Guvernul PNL au folosit toate mijloacele să mă scoată pe mine vinovată"

"De de foarte multe ori nu era apă caldă și căldură,de ce mai multe ori de fapt, nu din cauza avariilor care se rezolvau imediat, acolo se putea interveni cu echipe ci din cauza ELCEN-ului.

Guvernul PNL de un an de zile, prin toate vocile prin toate tunurile de foc, au spus pe toate căile și inclusiv au sponsorizat pagini pe internet, în care să spună că eu sunt vinovată, ca să-i acopere pe ei, pe primul ministru, pe ministrul energiei, pe directorul ELCEN-ului, care la Antena 3 și vorbește despre moleculele din apă care nu ajung în calorifere", a mai menţionat Gabriela Firea.

Gabriela Firea: "Acești oameni conduc sistemul energetic din București"

"Deci, acești oameni conduc sistemul energetic din București. Acum ce se întâmplă, vine noul primar din partea dreptei unite şi le spune oamenilor, ştiţi a fost campanie, nu e așa cum am promis, că pe 28 septembrie veți avea toți apă caldă și căldură. Mai așteptaţi vreo trei ani. E corectă treaba? Păi toate reclamele USR și PNL erau: am intrat în politică pentru că nu am apă caldă, vă garantăm că pe 28 septembrie veți face duș. Poftim, acum situația e mult mai grea decât anul trecut, decât acum doi ani ,decât acum trei ani ani pentru că nu interesează", a mai spus Firea în cadrul emisiunii "Subiectiv".

Ea l-a acuzat apoi pe actualul primar al Capitalei că în loc să găsească soluţii se întalneşte cu ONG-uri, în timp ce sute de Bucureşteni nu au apă caldă şi căldură.

"Eu iarna nu mai dormeam. Pentru că imediat cum primeam informaţia că ELCEN nu ne dă presiunea sau temperatura necesare, comandament imediat, imediat lua legătura, implicare, acţiune. Domnul primar de dreapta, în ziua în care jumătate de Bucureşti nu avea apă caldă şi căldură s-a întâlnit cu două ONG-uri", a mai spus Gabriela Firea.