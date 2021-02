O firmă de pompieri fără angajaţi, contracte cu Institutul Matei Balş. Patroana este de negăsit

Patroana firmei nu a putut fi găsită două zile la rând de reporterii Antena 3. Pe site-ul Ministerului de Finanţe, firma nu figurează cu angajaţi, deşi a fost înfiinţată acum doi ani şi jumătate.

Dintre instituţiile publice, a avut contracte doar cu Institutul Matei Balş. Acestea i-au fost atribuite direct, fără licitaţie. Unicul acţionar al firmei a fost audiat de procurori, în legătură cu incendiul care a avut loc acum câteva zile la institut.

În ultimii doi ani, firma a câştigat 286.000 de lei de la Institutul Matei Balş

Firma Midan Fire Exit SRL, care a încasat în ultimii doi ani 286.000 de lei de la Institutul Matei Balş pentru servicii de pompieri, are sediul într-o căsuţă modestă din oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov.

Unicul acţionar al firmei este Ecaterina David, o femeie de 55 de ani, care timp de două zile nu a putut fi găsită la sediul societăţii. Reporterii Antena 3 l-au găsit în schimb pe soţul acesteia, care spune că nu ştie nimic de afacerile consoartei.

Soţul patroanei spune că nu ştie nimic despre contractul cu Institutul Matei Balş şi nici despre faptul că firma soţiei nu are niciun angajat.

"Nu ştiu, e problema ei, e afacerea ei. Ea este în măsură să vă spună. (...) Eu nu m-am băgat în treburile ei, ea nu se bagă în treburile mele", a spus soţul femeii.

Ultimul contract al firmei Midan Fire Exit cu Institul Matei Balş a fost în valoare de 242.000 de lei şi a fost atribuit fără licitaţie.

Miercuri, la sediul societăţii, Antena 3 a vorbit nora patroanei, care a spus o cu totul altă poveste.

Soţul patroanei spune că nu se bagă în afacerile femeii, nora ei spune că acţionara nu mai locuieşte acolo

"Am înţeles că are sediul aici, dânsa m-a sunat, nu ştiu nimic, ea nu mai stă aici, în momentul de faţă. Din păcate, eu nu am ce informaţii să vă dau, pentru că pe mine nu mă priveşte, fiecare ce firmă are, ce face".

În cei doi ani şi jumătate de când a fost înfiinţată, Midan Fire Exit a avut contracte din bani publici doar cu Institutul Matei Balş, în valoare totală de peste 412.000 lei.

Iniţial, a primit contract de deszăpezire, apoi, de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora.

Patroana firmei a fost audiată de procurorii care anchetează incendiul de la institutul Matei Balş.