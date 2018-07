Fiul lui Bashar al-Assad, la Olimpiada Internațională de Matematică din Cluj. „Matematica este pasiunea mea”

Hafez al-Assad, fiul preşedintelui Siriei, a declarat, marți, că matematica este pasiunea sa încă din copilărie și că se consideră o persoană normală. Anul acesta, subiectele de la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO) de la Cluj i se par mai grele decât cele de la ediția precedentă.

„Concursul a fost dificil, ca de obicei. Acest an a fost puţin mai dificil pentru mine, a trebuit să trec printr-un bacalaureat, am fost puţin preocupat, dar cel mai important lucru este să te concentrezi pe rezolvarea problemelor, atât cât poţi. Dintr-un anumit punct de vedere, concursul din acest an a fost mai greu pentru mine decât cel de anul trecut, pentru că anumite puncte tari diferă de la concurent la concurent, poate pentru unii a fost mai uşor, dar pentru mine a fost mai provocator”, a declarat Hafez al-Assad, pentru Agerpres.

Fiul liderului sirian își pune speranța că va obține un rezultat bun alături de echipa țării sale la Olimpiada Internațională de Matematică.

„Sper să obţin un rezultat bun la olimpiadă, dar competiţia este strânsă şi sunt mai bucuros să adun note pentru echipă decât premii pentru mine. Matematica este, evident, pasiunea mea, încă din copilărie. Fiecare copil are o pasiune pentru ceva, a mea este matematica”, a menţionat Hafez al-Assad.