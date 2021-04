Anunţurile de ultimă oră făcute de Florin Cîţu: "Nu există grup de investigaţie pentru cifrele raportate"

Premierul Florin Cîțu a anunțat duminică, la finalul ședinței Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, că în România sunt 20 de paturi libere la ATI, dar şi că "rata de pozitivare a scăzut și scade în fiecare zi, chiar și pentru București și orașele mari".

Veştile bune anunţate de Florin Cîţu

"De joi până astăzi au fost operaționalizate încă 12 paturi la ATI și la nivel național, în acest moment, sunt 20 de paturi libere. Totuși, situația pe Terapie Intensivă rămâne tensionată. Resursele pe care le alocăm trebuie să rămână în continuare mari. Este nevoie de același efort pe care l-am făcut și acum să îl continuăm chiar dacă cifrele arată că rata de pozitivare a scăzut și scade în fiecare zi, chiar și pentru București și orașele mari avem o rată incidenței, când vorbim de 3 la mie, în scădere în fiecare zi, ceea ce este un lucru bun și sperăm să continue în același ritm. I-am asigurat pe cei din DSP-uri de toată susţinerea mea, am rugat inspecţia din Ministerul Sănătăţii, să meargă în fiecare judeţ, dimineaţa, în spitale, să vădă exact numărul de paturi reale. Şi pentru Bucureşti se face acest lucru.

O altă veste bună este că Bucureștiul a ajuns o rată e vaccinare de 20%, Ilfovul aproape 18%. Lucrurile merg bine și avem șansa să ajungem la 50% la sfârșitul lunii mai așa cum spuneam, trebuie să ne vaccinăm. Am aflat acum că mai sunt, eu credeam că la București o să fie primul centru de vaccinare drive through. Înțeleg că este competiție. Și în țară mai sunt câteva orașe, municipii, care se pregătesc pentru acest lucru. Asta înseamnă că lumea înțelege importanța vaccinării” (...) Aştept desmnarea ministrului Sănătăţii de la USR PLUS. Până atunci, voi asigura interimatul şi voi asigura că lucrurile vor funcţiona într-o mare parte bine. Tot ce înseamnă discuţii politice vor avea loc la coaliţie, cu cele trei formaţiuni politice. Nu comentez opiniile membrilor cabinetului. Tot ceea ce pot să îi asigur este că de fiecare dată voi face o evaluare corectă, bazată pe ceea ce fac şi pe ceea ce spun.

Florin Cîţu despre declaraţiile făcute de Vlad Voiculescu cu privire la neconcordanţele privind decesele celor de COVID

"I-am cerut secretarului de stat, Andrei Baciu, ieri, în urma informațiilor apărute în presă, să îmi spună dacă există la nivelul Ministerului Sănătății un grup de lucru, așa cum a fost informația apărută în presă, care se ocupă de așa ceva. Astăzi avem confirmarea că acest grup de lucru nu există, deci nu am cum să vă dau vreo informație. Vom face un grup de lucru care să investigheze și vom urmări toată procedura. Grup de lucru care va trebuie să vină cu niște concluzii, care să fie prezentate în Guvern", a anunţat dumunică, Florin Cîţu.

Vlad Voiculescu, despre cifrele măsluite: Nu e exclus ca diferența în raportarea morților COVID să fie de ordinul miilor

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu a afirmat, vineri seară, că nu are dovezi care să ateste raportarea eronată a morților de COVID-19, însă diferența între datele raportate poate fi „de ordinul miilor".

Întrebat despre câte mii de cazuri este vorba, fostul ministrul nu a dorit să lanseze o cifră.

Voiculescu a explicat că morții se raporteaza prin intermediul a două platforme diferite: platforma INSP și platforma Ministerului Sănătății, ambele sub coordonarea miisterului de Interne.

"O problema cu siguranță există. Am făcut verificări la nivel de spitale, în cele două platforme în care se raportează. Au fost comparate cele două platforme, alerte.ms.ro și corona-forms. Pe o platformă raportează spitale, iar pe cealaltă toate entitățile și diferența este semnificativă", a declarat ministrul demis, la Digi24.

"Nu este vorba despre morţi ascunşi, cine a rostit cuvântul ăsta?”, a afirmat Voiculescu la Digi24.

