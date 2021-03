Florin Cîțu promite să nu crească taxele: "Este sinucigaș, îți omori economia"

”Toată lumea ne întreabă cum o să putem să facem această reducere a deficitului- care e ambiţioasă- până în 2024. De la 9,8% anul trecut la 3% în 2024. Toţi se întreabă şi am tot văzut în spaţiul public că reîncălzeşte o ciorbă mai veche: asta cu taxele!Nu, nu introducem taxe. Să introduci taxe într-o perioadă în care economia este sub potențial este sinucigaș, îți omori economia. România are resurse de a reveni în economie, iar soluția nu este să schimbi un om sau doi. Soluția este digitalizarea, aceasta este soluția pe care am văzut-o în Uniunea Europeană, este soluția să crești colectarea pe termen lung. Putem ajunge la acel deficit de 3% printr-o strategie inteligentă, putem să ne descurcăm cu banii pe care îi avem, doar să îi administrăm mai bine”, a spus Florin Cîțu, sâmbătă în cadrul unei dezbateri organizate de Consiliul Județean Vrancea.

Vom încerca să folosim cât mai mult din fonduri europene

Premierul Florin Cîțu a mai explicat că în luna martie va veni o evaluare a bugetului pe 2021 din partea Comisiei Europene, iar în luna aprilie vom avea parte de o evaluare din partea agențiilor de rating.

”Lecția pe care am învățat-o anul trecut, adică am învățat-o în 2008, dar am aplicat-o și anul trecut: cât mai multe investiții. Avem nevoie de o economie sănătoasă pentru a plăti oamenii, dar avem nevoie și de oameni sănătoși. Provocarea mare a bugetului pe 2021 a fost să alocăm cât mai mulți bani pentru investiții.

Execuția bugetară pentru investiții, vom încerca să folosim cât mai mult din fonduri europene. Anul aceste 52% vor fi finanțări din fonduri europene. Urmăresc analizele pe care le fac specialiștii, de fiecare dată când apare un buget. Am urmărit analizele Consiliului Fiscal, o instituție care n-a fost foarte prietenoasă cu guvernele, dar anul acesta au concluzionat că avem un buget realist.

În martie vom avea o analiză din partea Comisiei Europene, iar în aprilie vom avea cele trei evaluări din partea instituțiilor de rating.”, a mai spus Florin Cîțu.

