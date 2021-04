Florin Cîțu, desemnat interimar la Ministerul Sănătății

Premierul Florin Cîțu va conduce Ministerului Sănătății, după demiterea lui Vlad Voiculescu.

Șeful Guvernului a anunțat miercuri seară că, după refuzul lui Dan Barna de a asigura interimatul la Sănătate, i-a înaintat președintelui propunerea ca premierul să o facă, iar Klaus Iohannis a acceptat.

Florin Cîţu: ''O să preiau interimatul Ministerului Sănătăţii''

''Odată cu propunerea de revocare din funcţia ministrului Vlad Voiculescu, am trimis domnului preşedinte şi propunerea de numire a domnului Dan Barna în funcţia de ministru interimar al Sănătăţii. Având în vedere refuzul domnului Dan Barna de a-şi asuma această responsabilitate în acest moment, am înaintat preşedintelui României o nouă propunere, în persoana mea, propunere care a fost acceptată de domnul preşedinte. Astfel, o să preiau interimatul Ministerului Sănătăţii până când colegii noştri de coaliţie vor numi un ministru care să preia aceste atribuţii. În acest sens, am avut deja o întâlnire cu o parte din conducerea Ministerului Sănătăţii, iar mâine o să am două conferinţe online: una cu toţi directorii de DSP şi una cu toţi directorii spitalelor COVID. În continuare, rămâne o prioritate pentru noi această perioadă dificilă, să asigăm cele 1.600 de paturi pentru Terapie Intensivă şi în acelaşi timp, să gestionăm această perioadă dificilă. Tot mâine, vom avea o şedinţă de Guvern, adică sunt mai multe acte normative pentru toţi românii care trebuiesc adoptate. O parte dintre ele care vin de la Ministerul Sănătăţii, acte normative care nu suportă amânare'', a declarat Florin Cîţu.

Potrivit surselor Antena 3, printre primele măsuri pe care le va lua Cîţu în calitate de interimar la Ministerul Sănătăţii se va număra anularea ordinului emis de fostul secretar de stat Andreea Moldovan, care conţine noile criterii de carantiare.

Vlad Voiculescu revocat din funcție! Andreea Moldovan demisă din Ministerul Sănătății

Vlad Voiculescu a fost revocat din funcţie de premierul Florin Cîţu. Totodată, şeful Executivului a demis-o pe Andreea Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

Premierul Florin Cîțu: Astăzi, 14 aprilie, i-am înaintat domnului Președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sănătății. Totodată, am decis demiterea din funcția de secretar de stat la ministerul Sănătății a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi.

Administrația Prezidențială anunță că președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății.

Revocarea a fost cerută de Florin Cîțu, după emiterea ordinului pentru schimbarea regulilor de carantinare

Ordinul de ministru al Sănătății care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Decretul semnat de preşedintele Klaus Iohannis privind revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii a fost publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

Ştire în curs de actualizare...

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal